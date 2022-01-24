احذر هذه التغييرات في فمك.. قد تكون علامة على مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتسبب مرض السكري من النوع الأول في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، ويمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للجسم إذا تُرك دون علاج.

اختبارات الدم هي أفضل طريقة لتشخيص مرض السكري المشتبه به، ولكن هناك بعض الأعراض غير العادية التي يمكن أن تكون علامة تحذير مبكر، وفقا لموقع صحيفة express البريطانية.

أعراض مرض السكري من النوع الأول جسدية إلى حد كبير ويمكن أن تؤثر على كل شيء من البصر إلى عادات استخدام المرحاض، الآثار الجانبية للفم ليست شائعة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع 1، ولكن هناك علامة رئيسية واحدة في فمك يمكن أن تشير إلى هذا المرض الخطير.

ما هي الأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع الأول؟

مرض السكري هو مرض تدريجي يمكن أن يتسبب في تفاقم الأعراض بمرور الوقت.

يمكن أن تختلف الأعراض المبكرة باختلاف الحالات الفردية، ولكن هناك عدد قليل من العلامات الرئيسية التي كثيرًا ما يعاني منها مرضى السكري من النوع الأول.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري من النوع الأول ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد

التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن دون محاولة ذلك

رؤية مشوشة

الجروح التي لا تلتئم

رائحة الفم الكريهة و / أو جفاف الفم هي أعراض أخرى معروفة مرتبطة بمرض السكري من النوع 1، ولكن ما سبب هذا التأثير الجانبي غير المعتاد؟

لماذا يعتبر جفاف الفم علامة على مرض السكري؟

قد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من جفاف الفم، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انخفاض تدفق اللعاب.

من المهم فحص جفاف الفم إذا كانت مشكلة متكررة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري إلى جفاف الفم كأثر جانبي.

لماذا رائحة الفم الكريهة من أعراض مرض السكري؟

عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين كمصدر للطاقة، فإنه يقوم بتكسير الخلايا الدهنية بدلاً من ذلك.

لا يمكن أن يتسبب هذا في فقدان الوزن غير المقصود فحسب، بل إنه مسؤول أيضًا عن رائحة نفس برائحة الفاكهة المرتبط عادةً بمرضى السكري من النوع الأول.

عند استخدام الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة، تنتج العملية حمضًا يعرف باسم الكيتونات.

عادة ما يتم التخلص من الكيتونات الموجودة في مجرى الدم عن طريق البول، لكنها يمكن أن تجعل نفسها معروفة عندما لا يحدث ذلك.

يقول موقع Healthline المعتمد طبيًا: "عندما يبدأ الجسم في تكسير الدهون للحصول على الطاقة، يكون التأثير هو رائحة نفس برائحة الفواكه أو نفس برائحة الأسيتون أو طلاء الأظافر".

تُعرف رسميًا باسم رائحة الفم الكريهة، وهي رائحة كريهة أو حلوة أو فاكهية في أنفاسك يمكن أن تشير إلى حدوث مضاعفات حادة لمرض السكري.

إن المستويات العالية من الكيتونات في الدم ليست السبب الوحيد لهذه الأعراض غير العادية.

أمراض اللثة هي سبب آخر معروف لرائحة رائحة الفم لدى مرضى السكري من النوع الأول وتحدث بسبب انخفاض تدفق الدم إلى اللثة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز أيضًا إلى تعزيز نمو البكتيريا والعدوى ورائحة الفم الكريهة والتي قد تكون أيضًا مسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.

يجب دائمًا إثارة أي تغييرات غير مبررة في رائحة أنفاسك مع أخصائي طبي لاستبعاد احتمال الإصابة بمرض السكري.

كيفية التعامل مع رائحة الفم الكريهة من مرض السكري

بينما لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 1، هناك عدد من العلاجات لإدارة الأعراض غير السارة التي يسببها مرض المناعة الذاتية هذا.

يمكن تجنب مخاطر الإصابة بأمراض اللثة الناتجة عن مرض السكري من خلال بعض العادات البسيطة، بما في ذلك:

تنظيف أسنانك مرتين في اليوم

التنظيف بالخيط يوميا

شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة فمك

الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق المستهدف

استخدام النعناع أو العلكة الخالية من السكر لتحفيز اللعاب

متابعة فحوصات وعلاجات الأسنان

العناية الجيدة بأطقم الأسنان وإزالتها دائمًا في الليل

الإقلاع عن التدخين أو تجنبه.