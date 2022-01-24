احذر هذين العرضين.. خبراء يكشفون الأعراض الشائعة لأوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وسط ارتفاع حالات الإصابة بمتغير أوميكرون، حذر مسؤولو الصحة من وصف هذا المتغير الجديد بأنه معتدلًا، ففي حين أن معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس SARs-COV-2 يظهرون أعراضًا شبيهة بالبرد، يوصي الخبراء باتخاذ خطوات وقائية ونصح الأفراد المصابين بعزل أنفسهم، وفقًا لموقع timesofindia.

بالمقارنة مع متغير دلتا المنتشر على نطاق واسع، من المتوقع أن يكون أوميكرون أقل حدة مع عدد أقل من حالات الاستشفاء والوفاة، ومع ذلك، فإن المتغير شديد التحور يكون قابلاً للانتقال بمقدار 4 مرات أكثر من دلتا، والذي أصبح مصدر قلق رئيسي، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن معظم أعراض أوميكرون تشبه نزلات البرد، يجد الكثير صعوبة في التمييز بين الاثنين.

-ما الذي قد تشعر به عند العدوى الخفيفة بـ"أوميكرون"؟

وفقًا لكبار الخبراء، يُقال إن متغير أوميكرون يحتوي على معدل إصابة مرتفع، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات الأولية أن البديل الجديد معتدل إلى حد كبير، كما يقال إن أعراض مثل الحمى الخفيفة، وحكة الحلق، وآلام الجسم الشديدة، والتعرق الليلي، والقيء وفقدان الشهية تشير إلى وجود أوميكرون في الجسم.

وقال الدكتور أنجليك كويتزي، رئيس الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، والذي كان أيضًا أول من اكتشف متغير أوميكرون في جنوب إفريقيا، إن المرضى الذين تم تشخيصهم بـ أوميكرون لم يظهروا أي علامات لفقدان الرائحة أو المذاق.

ومن بين مرضى أوميكرون المصابين، لم تكن هناك حالات انسداد في الأنف أو ارتفاع في درجة الحرارة، فقد يكون هذا فارقًا كبيرًا بين أوميكرون والدلتا.

-احذر من هذين العرضين

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن The Sun ، فإن أهم عرضين من أعراض أوميكرون هما سيلان الأنف والصداع.

قالت إيرين بيترسون، أستاذة علم الأوبئة والمعلوماتية الصحية في يونيفرسيتي كوليدج لندن، إن سيلان الأنف والصداع يمكن أن يكونا من أعراض العديد من الإصابات الأخرى، ولكن يمكن أن يكونا أيضًا من أعراض كورونا أو أوميكرون.

وتشير بيترسون إلى أنه قد تم الإبلاغ عن حوالي 20 عرضًا من أعراض أوميكرون، منها سيلان الأنف والصداع الأكثر شيوعًا، ناصحة المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض بعدم اعتبارها نزلة برد عادية، بل إجراء فحص فوري لها.

-أعراض أخرى يجب الانتباه إليها

كما سلطت الدراسة الضوء على خمسة أعراض بارزة أخرى لأوميكرون مثل سيلان الأنف والصداع والتعب والعطس والتهاب الحلق.

ووفقًا لتطبيق دراسة أعراض "زوي كوفيد" في المملكة المتحدة، فإن التعرق الليلي وفقدان الشهية والقيء هي بعض الأعراض غير العادية المسجلة لدى المرضى.

-خطوات ضرورية يجب اتخاذها

إذا ظهرت لديك أي من أعراض أوميكرون المذكورة أعلاه أو معظمها، فلا تتجاهلها على أنها نزلة برد أو إنفلونزا، بدلاً من ذلك، اختبر نفسك وابقَ منعزلاً حتى تنتهي النتائج، إذا أثبتت إصابتك بالفيروس ، فاستمر في عزل نفسك.

راقب أعراضك وارتد الأقنعة في جميع الأوقات ولا تشارك أي من أدوات الملابس مع الآخرين، وتأكد من تعقيم يديك والحفاظ على نظافة محيطك أيضًا.