لماذا يجب استشارة الطبيب إذا كان طفلك يمشي على إصبع قدميه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يلاحظ الآباء أن بعض الأطفال الصغار يمشون على أصابع أقدامهم بشكل مستمر، على عكس آخرين يمشون على أقدامهم كلها بشكل طبيعي.

وأوضح موقع "mama in the now"، أن المشي بهذه الطريقة يمكن أن يشير إلى إصابة الطفل بمرض.

وقالت لورين ميشيل أخصائية العلاج الطبيعي للأطفال، إن المشي على أصابع القدم واحدة من أصعب مشاكل النمو، وهي الأكثر شيوعاً وواجهتها بكثرة في ممارستها للعلاج الطبيعي.

ويمكن أن يكون المشي على الأصابع يشير إلى وجود مشكلة في التحفيز الداخلي أو الدهليزي للجسم، أو تكون علامة تحذيرية لاضطراب عصبي مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات.

وأضافت لورين أن مشي الطفل على أصابعه يشير إلى وجود شد في عضلات ربلة الطفل وتجعله لا يستطيع أن ينزل كعبه على الأرض.

كما يشار إلى أن المشي على أصابع القدم قد يكون بسبب اضطرابات هيكلية أو عصبية أو تنموية، ويؤدي إلى التقصير الخلقي أو الموضعي لحبل الكعب.

والأطفال الأكثر عرضة لوضعية المشي على إصبع القدم، هم الذين يتعلمون المشي على المشاية، فيكون الطفل مرتفعا عن الأرض ويحاول الوصول إلى الأرض وتأخذ وضعية الإصبع المدبب.

وينصح أطباء الأطفال الآباء التوجه لمتخصص عند مشي طفله على إصبع قدمه خاصةً بعد سن الثالثة، فقد يصاب الطفل بضيق وتقلصات في حبل الكعب وعضلات الساق.

وقد يصاب الطفل أيضًا بضعف في عضلات الظنبوب الأمامية (المسؤولة عن رفع أو ثني ظهري الكاحل لتحريك القدم أثناء المشي والجري والصعود) ، وصعوبة في ارتداء الأحذية وكذلك التوازن.

ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من العلاجات لمعالجة المشي على أصابع القدم اعتمادًا على الطفل واحتياجاته.