«دينا» تصمم كولكشن «طُرح» بتوقيع أميرات ديزني: ألوان مبهجة وخامات مريحة لتشجيع البنات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ألوان مبهجة ورسوم كرتونية لأشهر شخصيات وأميرات ديزني، تجذب العين للكبار قبل الصغار، وهذا ما أرادت تحقيقه «دينا لاشين» مصممة «الطُرح» وأطلقت على أول «كولشكن» اسم بهجة، والهدف من الفكرة تشجيع الفتيات الصغيرات المقبلات على ارتداء الحجاب على أخذ تلك الخطوة بكل حب ورضا، ونجحت في ذلك وخير دليل ردود الأفعال الإيجابية.

بداية فكرة تنفيذ كولكشن «بهجة»

دينا أم لـ«ابنتين وولد» فكرت في تصميم «طُرح» مختلفة مشعة بالبهجة؛ لتثير إعجاب ابنتيها بارتداء الحجاب، وساعدتها موهبتها في التصميم التي ورثتها عن والديها خريجي «فنون جميلة»، بينما هي خريجة «تجارة»، إذ تقول لـ «هن»: «أنا ورثت الموهبة من والدي ووالدتي، وعندي بنتين وولد، فدايما كانت تجارب صحابي والناس اللي حواليا والبنات اللي هما في السن المحير اللي ما بين 13 و 14 سنة، متعبة في إقناعهم بالحجاب».

من المشكلات التي تخطتها «دينا» في كولكشن بهجة محاولة تصميم «طُرح» مناسبة للسن الصغير من الفتيات، وأن تكون «الطرحة» ذي طول وعرض مناسبين للفتاة، متابعة: «من هنا بدأت اتحرك في الفكرة، وبدأت الفكرة تجيلي ازاي لما يوصلوا بناتي لسن الحجاب أكون قدرت أزغلل عنيهم بالأشكال والأفكار اللي تحببهم إنهم يلفوا الطرحة على راسهم».

تنفيذ الفكرة بطريقة غير تقليدية

تنفيذ الفكرة استغرق بعضا من الوقت، لتخلق حالة من التوازن بين أناقة الطرحة ومرونتها في الارتداء، وكي تتناسب مع كافة الأذواق، فبدأت «دينا» بوضع الخطوط الرئيسية، إلى أن عثرت على مطبعة ومصنع ساعداها في التنفيذ، وقدما الدعم والتشجيع لها للخروج بمجموعة من الأفكار الجذابة وغير تقليدية.

«كولشكن بهجة» لم يخاطب الفتيات الصغيرات فقط بل حتى الأكبر سنا تفاعلوا مع الفكرة، فالكثيرات أثيرات للشخصيات الكرتونية خاصة أميرات ديزني، وهذا السبب وراء تسميتها البراند «بهجة» لأنه مليء بالفرحة والألوان التي تبعث في النفس طاقة إيجابية.

ردود أفعال إيجابية شجعتها للاستمرار

من أكثر الأمور المشجعة التي دفعت «دينا» للاستمرار ردود فعل ابنتيها الإيجابية: «اكتر حاجة عجبتني إن بناتي لسه صغيرين لسه متحجبوش، بنتي 13 سنة، بس عجبني أنهم أول ما شافوا الكولكشن لفوه حوالين راسهم وبنتي الكبيرة قالتلي ينفع ألبس الحجاب دلوقتي فحسيت إني قدرت أعمل الحاجة اللي أنا عايزاها، وأن فعلا كان فيه سعادة رهيبة بالكولكشن وكل واحدة أخدت واحدة وحطتها في دولابها عشان يلبسوها لما ينفع يتحجبوا».

تحرص «دينا» على استعمال خامات مريحة لذلك اختارت قماش «الكريب» بسعر غالي، لكنها تقدمه بأسعار في متناول الجميع.