طريقة عمل «الأرز المدخن بالدجاج».. سهلة وسريعة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«هناكل إيه النهاردة» سؤال يُشعر ربة البيت بحالة من الملل والضجر، إذ تحاول التجديد في الأكلات، لكن بعضهن يجدن صعوبة في ذلك، وتعد وجبة «الأرز المدخن بالدجاج والخضار» من الأطباق اللذيذة سهلة التحضير وغير تقليدية، يمكن عملها كأنها جاهزة من المطاعم باتباع مجموعة الخطوات تقدمها «هن» خلال التقرير التالي على طريقة الشيف «سارة عبد السلام» مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ».

مقادير الأرز المدخن بالدجاج والخضار

صدور دجاج جوليان

أرز بسمتي

مرقة

بصل جوليان

فلفل ألوان جوليان

بسلة وجزر

ذرة حلوة

حبهان بودر

قرفة بودر

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة سبع بهارات فلفل اسود

ملح

سمنة

زيت نباتي

للوجه

كوب من اللوز المحمر

- طريقة التحضير

ضعي القليل من الزيت والسمن في حلة وأضيفي البصل والملح والفلفل والبهارات وغطيه حتى يذبل، ثم ضعي الدجاج حتى يصبح لونه ذهبي.

الآن اضيفي البسلة والجزر والذرة الحلوة، والفلفل الألوان وباقي التوابل وتقلب جيدا ثم ضعي الأرز وأضيفي المرقة ويقلب ويغطى، ويترك على النار حتى ينضج.

سلطة تكس مكس

- مقادير السلطة

صدور دجاج

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

زيت نباتي

للسلطة

خس جوليان

كرنب أحمر صغيرة

خيار شرائح

طماطم مكعبات

فلفل ألوان

فلفل رومي

للصوص:

كوب زبادي

ربع كوب هوت صوص

4 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة عسل ابيض ملح

فلفل أسود

للتقديم

عيش مكسيكي جوليان محمر

طريقة التحضير

لعمل الدجاج قومي أولا بتتبيله بالبهارات الملح والفلفل الأسود والقليل من الزيت، وضعيها في طاسة واتركيها على النار حتى تنضج.

طريقة عمل الصوص

اخلطي هوت صوص والمايونيز والمستردة والخل والعسل والملح والفلفل جيدا وضعيهم في إناء عميق، ثم أضيفي الخس وبقية الخضار وضعي الدجاج ويزين بالعيش المقرمش.