6 طرق لإزالة بقع القهوة من الأسنان.. أبرزها «مضغ اللبان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد فنجان القهوة بالنسبة للكثيرين، روتينًا يوميًا، لا يمكن الاستغناء عنه، ويصل الأمر لدى آخرين حد الإدمان، ولكن برغم فوائد القهوة المذهلة، إلا أن من أبرز أضرارها التي تؤثر على الشكل والمظهر ترك بقع صفراء على الأسنان يصعب التخلص منها، لكن هناك مجموعة من المواد تفي بالغرض في إزالة تلك التصبغات، وتقدم «هن» أبرزها وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

طرق إزالة بقع القهوة من الأسنان

1- صودا الخبز

صودا الخبز تساعد بشكل كبير في التخلص من بقع الأسنان، وذلك من خلال تفريشها مرتين شهرين بالصودا لإزالة البقع، وكل ما عليك فعله إحضار ملعقة صغيرة من الصودا، وإضافة ملعقتين من الماء ومزجها جيدا، حتى يتشكل معجون يمكن وضعه على الأسنان، ثم قومي بتفريش أسنانك وغسلها بالماء الفاتر.

2- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الحلول الفعالة، إذ يساعد على إزالة أصباغ وبقع القهوة من الأسنان، لأنه يعادل الأحماض في الفم، كما أنه مفيد لصحة الفم بشكل عام، كل ما عليك فعله استعمال الزيت كـ«غرغرة» لمدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة ويترك بين الأسنان، ثم تُغسل الأسنان بالمعجون اليومي المعتاد.

3- خل التفاح

خل التفاح يساعد بشكل كبير على تفتيح بقع القهوة الصفراء من الأسنان، كل ما عليك فعله المضمضة بالقليل من خل التفاح لمدة 10 دقائق، ثم غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون.

طرق تمنع تصبغ الأسنان من القهوة

- تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل يومي ومنتظم، وبعد الانتهاء من شرب القهوة.

- مضغ علكة خالية من السكريات بعد شرب فنجان القهوة، إذ يساعد ذلك في إنتاج المزيد من اللعاب في الفم، وبالتالي تجنب مشكلة التصبغ الشائعة.

- اختيار أنواع من القهوة تحتوي على كميات منخفضة من الكفايين، يساعد في منع تشكل بقع صفراء على الأسنان.