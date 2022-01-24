الامارات | إيقاف حفل زفاف "لشابين" في اللاذقية وتشميع صالة الأفراح

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حفل زفاف "لشابين" في اللاذقية وتشميع صالة الأفراح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السورية أنباء عن إيقاف حفل زفاف وتشميع إحدى صالات الأفراح باللاذقية، بعدما تبين أنه حفل زفاف لشاب وآخر، ما آثار جدلا واسعا.

وبحسب نشطاء، استضافت إحدى صالات الأفراح في المحافظة عددا من الشبان بقصد إقامة حفل زفاف، ليتبين فيما بعد أن العروس هي شاب متحول جنسيا، حيث تم إغلاق صالة الأفراح بالشمع الأحمر وتوقيف عدد من الموجودين في الحفل.

من جانب آخر ذكر بعض النشطاء أن أحد العروسين هو فعليا شاب، لكنه أجرى عملية تحويل لفتاة، الأمر الذي يثير الجدل، ففي سوريا لا يوجد قانون خاص بالمثلية الجنسية، وهل تم تسجيل الشاب المتحول كفتاة في بياناته الرسمية، أم بقى في سجل الاحوال المدنية ذكرا، وكيف تم عقد القران في هذه الحالة.

من جهته بين نادي حطين الرياضي في بيان رسمي أن المخالفة القانونية التي حدثت في القاعة بالطابق الثاني في نادي حطين، المستثمرة تجاريا منذ سنوات طويلة، تعود مسؤوليتها بشكل كامل للمستثمر نفسه فقط.

وأكد النادي أن لا علاقة بهذا الحادث نهائيا لكافة منسوبي وإداريي وكوادر النادي، فهم لا يمتون بصلة لا للقاعة ولا للمستثمر، الذي يعتبر المسؤول عنها قانونيا بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الموضوع من قبل الجهات المختصة ولم يتطرق أحد لأي شخص يخص نادي حطين الرياضي لا من قريب ولا بعيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news