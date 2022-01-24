احذروها.. علامة خطيرة تكشف عن شرب النساء الكثير من الحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يوفر استهلاك حوالي 240 مل من الحليب يوميًا 30 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم، ليس هذا فقط، فالحليب يحتوي أيضًا على البروتين والدهون وفيتامين د وفيتامين ب 12، مما يجعله غذاءً صحيًا للغاية.

الكالسيوم، وهو عنصر غذائي رئيسي موجود في الحليب، يعزز صحة العظام، يحتوي حليب البقر أيضًا على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما يساعد في دعم صحة الأسنان والعظام.

ولكن كما هي القاعدة، فإن الإفراط في تناول أي شيء، مهما كان مغذيا أو صحيا، يكون ضارًا بصحتك، وينطبق ذلك نفسه على الحليب، حيث يمكن لشرب الكثير من الحليب أن يسبب ضررًا لعظامك، وهو عكس ما يُفترض القيام به، وفقا لموقع timesofindia.

الدراسة

وفقًا لدراسة بحثية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، وجد أن شرب 3 أكواب أو أكثر من الحليب يوميًا قد يزيد من خطر إصابة النساء بكسور العظام، حيث عانى الأشخاص الذين شربوا ثلاثة أكواب من الحليب يوميًا من خطر الإصابة بكسور العظام بنسبة 16٪.

لماذا يحدث ذلك؟

تزداد فرص الإصابة بالكسور مع زيادة استهلاك الحليب بسبب السكر المسمى D-galactose ، والذي يوجد بشكل طبيعي في سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.

يُعتقد أن اللاكتوز يؤدي إلى تفاقم الإجهاد التأكسدي ويساهم في حدوث التهاب مزمن منخفض الدرجة، ونحن جميعًا ندرك جيدًا حقيقة أن الالتهاب يمكن أن يلحق الضرر بالجسم بطرق مختلفة.

تحتوي منتجات الألبان، بما في ذلك حليب البقر كامل الدسم والجبن، على الدهون المشبعة التي يمكن أن تزيد الالتهاب، يمكن للدهون المشبعة أيضًا أن ترفع الكوليسترول السيئ وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لدراسة أخرى نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن كسور العظام بسبب هشاشة العظام لدى كبار السن تكون أعلى في البلدان التي تستهلك معظم منتجات الألبان والبروتين الحيواني والكالسيوم.

النصيحة

إذا كنت معرضًا لكسور العظام في الماضي أو كنت تتعامل حاليًا مع كسور العظام، فأنت بحاجة إلى التحقق من تناول حليب البقر، تأكد من مراجعة الطبيب حول المشكلة قبل اتخاذ أي خطوة.

ما هي كمية الحليب التي يمكنك تناولها في اليوم؟

حوالي 250 مل من الحليب يوميًا تكفي للأشخاص الذين يستهلكون اللبن يوميًا.