احذر.. 6 أماكن بالجسم تخزن التعب والإرهاق بسبب التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ينتج الألم المزمن في بعض الأحيان من المشاكل العاطفية والتوتر، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن القلق والتوتر يمكن أن يسببان آلام في العضلات وصداع وتشنجات وإرهاق، ما يشير إلى أن الألم الجسدي في بعض الأحيان يمكن أن يكون مؤشرًا على مشاكل صحية.

وفيما يلي 6 أجزاء محددة في الجسم يمكن أن تتأذى بسبب الإجهاد وفقاً لما نشر موقع "women daily magazine".

الرقبة:

نلاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة يكون إحساس الغضب مسيطر عليهم، وهذا السبب هو الأساسي لآلام الرقبة المزمنة.

أعلى الظهر:

الأشخاص الذين يعانون من آلام في الجزء العلوي من الظهر، غالبًا ما يشعرون بعدم التقدير، لأنهم لا يتلقون الدعم الكافي من أصدقائهم وعائلاتهم.

أسفل الظهر:

يمكن أن يكون سبب الألم في أسفل الظهر هو الخوف من الخسارة والهوس بالمال، ولكن لا بد أن تعرف أن المال لا يشتري السعادة، لذلك لا ترهق نفسك بسببها وإلا فقد تفقد صحتك، فقط افعل ما تحب ستأتي النقود.

الأيدي:

قد يشير الألم في اليدين إلى أنك انطوائيا، و تفتقر الشعور بالصداقة وتشعر بعدم الراحة، فاخرج من قوقعتك، لأن الوحدة تسبب الإضرار بالصحة، لذا حاول تكوين صداقات.

الركبتين:

يمكن أن تسبب الأنانية المتضخمة ألمًا في الركبتين، فتذكر أن تنظر حولك أحيانًا، لأن العالم لا يدور حولك فقط، وانتبه أكثر لعائلتك وأصدقائك، وابدأ بالعطاء.

القدم:

قد يعني الألم في القدمين أنك تخاف من الفشل، ابدأ في رؤية الجمال في الأشياء الصغيرة، وابتسم أكثر وجرب أشياء جديدة في الحياة.