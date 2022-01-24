7 نصائح لتعليم ابنتك الإتيكيت.. السير بخطوات ثابتة والجلوس بظهر مفرود

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعلم الإتيكيت أصبح من الأمور المهمة، التي تحمي الفتيات على وجه التحديد من الوقوع في موقف محرج أو تزعج المحيطين به من تصرف معين، لذلك يفضل أن تعمل كل أم على الاهتمام بتعليم طفلتها الإتيكيت منذ صغرها.

وتقدم إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت، نصائح مهمة لتعليم طفلتك الإتيكيت منذ صغرها، حتى لا تتعرض لمشاكل عند الكبر وذلك كما يلي بالتفاصيل

خبيرة إتيكيت تقدم نصائح لتعليم ابنتك الإتيكيت منذ الصغر

- هناك بعض المراكز لتعليم البنات أصول الإتيكيت، وجميع الأمور التي تتعلق بأسلوب الحياة، ويمكن الاهتمام بذهاب ابنتك لهذه الأماكن في حال كانت تفتقر إلى الأنوثة في المشي والصوت والتعامل.

- يجب متابعة مستمرة لسلوك الأطفال بشكل عام وألفاظهم، والصبر على التربية بشكل عام كونهم لا يتعلمون فقط من المنزل ولكن أيضا من المدرسة ويتأثرون بها وبالنادي والأصدقاء.

- لابد أن تحرص أي أم على تعليم ابنتها منذ الصغر العديد من الكلمات لتعليمها الأسلوب المهذب والمحترم ويكون لديها قاموس من الكلمات الصحيحة، مثل «حضرتك بدل قول أنت، أو من فضلك خلال طلب أي شيء بدل أنا عايزة كذه، وشكرا عند الحصول على أي شيء».

- يجب أن تركز الأم على اختيار ألعاب رياضية مناسبة لابنتها لتمارسها بشكل دائم، لا تؤثر على أنوثتها أو تغير من شكل جسمها أو تؤدي إلى تقوس أقدامها.

الابتعاد عن مشاهدة أفلام الكارتون التي تعلم العنف

- من المتعارف عليه أن الأبناء يعملون على تقليد الكبار لذلك قبل أن تطلبي من ابنتك خفض صوتها لابد من أن تكونوا في المنزل صوتكم منخفض.

- يجب أن تبتعد عن مشاهدة أفلام الكارتون العنيفة حتى لا تتعلم العنف أو الضرب وتعمل على فعل ذلك ضد أصحابها أو أشقائها.

- تدريب ابنتك منذ صغرها على السير بخطوات ثابتة والجلوس والأرجل مغلقة والظهر مستقيم.