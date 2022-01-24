طفلة «البرنس» تروي مشهدها الشهير: محمد سامي شالني وكلهم صقفولي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامحها المميزة وبراءتها الشديدة فضلًا عن أدائها التمثيلي البارع، أثارت تعاطف المشاهدين ضمن عرض أحداث مسلسل «البرنس» خلال دراما رمضان قبل عامين، بعدما جسدت دور «مريم» ابنة رضوان البرنس، ولعب دوره الفنان محمد رمضان، بعدما ألقاها عمها الذي جسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، في الشارع ضمن الأحداث عقب حبس والدها.

أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن المشهد

وحين عرض العمل، أبدى الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم الشديد مع الطفلة وكأن المشهد حقيقي وليس بتمثيل، وهو ما علقت عليه الطفلة فريدة حسام، إلى جانب كشفها كواليس تصوير المشهد خلال لقائها في بث مباشر مع «الوطن».

كواليس تصوير المشهد

كشفت فريدة حسام، الشقيقة الصغرى لكل من يوسف وأمل حسام، أطفال مسلسل «أبو العروسة»، عن كواليس تصوير المشهد الذي تسبب في شهرتها، موضحة أنه تم تدريبها خلف الكواليس من خلال المخرج محمد سامي والقائمين على العمل، وأخطأت في أثناء تأديته عدة مرات، لكنها قدمته بجدارة في النهاية، «هم شافوا أنا هعمل الدور إزاي، وبعدين غلطت في حاجة، وتاني مرة فهموني هعمل إيه وهنزل إزاي من العربية وقعدوا يسقفولي كلهم بعد ما عملت المشهد، وأستاذ محمد سامي شالني».

أما عن تصدرها أحاديث منصات السوشيال ميديا، وإشادة العديد من المشاهدين بأدائها التمثيلي، أوضحت الطفلة صاحبة الـ6 أعوام، أنها كانت سعيدة بالأمر، قائلة بطفولة بالغة: «كنت بخبي وشي من كتر ما كنت بتصور».

وعن علاقتها بشقيقيها أبطال مسلسل «أبو العروسة»، لفتت «فريدة» إلى أنهم يدعمونها ويشجعونها قبل أداء أي تجربة تمثيلية، «دايمًا يشجعوني، وبعمل المشهد حلو علشان بيشجعوني».