استشاري علاقات أسرية: أحداث فيلم «أصحاب ولا أعز» تحدث في الواقع.. «مقدرش أنكر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة منى زكي وإياد نصار، ضجة كبيرة وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للأحداث، بسبب أحداثه بشأن المثلية الجنسية والخيانة الزوجية من الطرفين السيدات والرجال واللقطات الجريئة.

واعتبر عدد من متابعي السوشيال ميديا أن فيلم «أصحاب ولا أعز» خرج عن قيم المجتمعات العربية وأنه قد يؤثر على المشاهدين بالسلب، ويرى آخرون أن هذا يحدث في المجتمع ولكن لأول مرة يظهر بهذا الشكل في عمل فني.

دكتور نفسي: فيلم أصحاب ولا أعز يحدث في الواقع

الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية أوضح لـ«هن» أن ما تم عرضه في هذا العمل الفني يحدث في الواقع ولا يستطيع إنكار ذلك، خاصة أنه طبيب مختص في الصحة النفسية والعلاقات الأسرية قائلا: «كل يوم بيتعرض عليا مشاكل من النوعية دي ولكن لما يتعرض في الدراما أوعدكم أنه هيحصل أكتر وأكتر علشان الدراما أبسط وأسرع وسيلة لانتشار أي شيء، سواء كان سلبي أو إيجابي مع الوقت بتتحول الأفعال الشاذة إلى أفعال طبيعية يعتادها الناس».

وذكر استشاري الصحة النفسية «أن الدور الأمثل للدراما بدلا من أن تنقل الواقع كما هو ببشاعته أن تقدم معالجة درامية نفسية للواقع تساهم وتساعد في الحفاظ على ما تبقى من الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد».

فيلم أصحاب ولا أعز

جدير بالذكر أن فيلم أصحاب ولا أعز، مستوحى من قصة الفيلم الإيطالي perfect strangers، وتدور أحداثه حول تجمع 7 أصدقاء على العشاء، قرروا التسلية من خلال وضع جميع هواتفهم الذكية على طاولة العشاء على أن تكون كل المكالمات والرسائل الجديدة على مرأى من الجميع.

أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

ويشارك في بطولة فيلم أصحاب ولا أعز إلى جانب منى زكي، وإياد نصار، كل من عادل كرم ونادين لبكي وجورج خباز وفؤاد يمين وديامان بو عبود.