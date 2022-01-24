الامارات | العثور على مسافر مختبئ في عجلات طائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مسافر مختبئ في عجلات طائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام على مسافر مختبئ في جهاز العجلات الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب إفريقيا، كما أعلنت ناطقة، أمس. ويعتقد أن الرجل المجهول الهوية تسلل إلى عجلة الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرغ، بحسب الناطقة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية يوان هيلموندز.

وأوضحت: «عثر على الرجل حياً في مقدم الطائرة ونقل إلى مستشفى في حالة مستقرة». ولفتت هيلموندز إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث. وقالت «من المذهل أن الرجل مازال على قيد الحياة». ويبلغ متوسط وقت الرحلة بين جوهانسبرغ وأمستردام نحو 11 ساعة. والحوادث المماثلة في الرحلات الجوية المتجهة إلى هولندا نادرة، وفق الناطقة باسم الشرطة، ذاكرة أن المحاولات السابقة شملت مهاجرين من نيجيريا وكينيا.

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