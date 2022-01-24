الامارات | «الشارقة للتكريم الثقافي» في تونس 28 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتكريم الثقافي» في تونس 28 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد جولات في عدد من الدول العربية، يحلّ ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته السابعة في تونس، في الـ28 من الشهر الجاري، حيث سيتم تكريم أربعة أدباء تونسيين، هم: الشاعر المنصف المزغنّي، والكاتب بشير بن سلامة، والأديب رشيد الذوادي، والأديب محمد خريّف.

ويأتي الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويهدف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، إيماناً من سموه بأهمية دعم المثقفين العرب.

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله العويس، حول الدورة السابعة من الملتقى: «يستمر ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في تكريم القامات الثقافية التي أثرت الساحة الأدبية العربية بنتاج إبداعي كبير، وها هو اليوم يُنظم في تونس، البلد العربي الشقيق، للاحتفاء بأربعة من مثقفيه الكبار».

وأضاف: «يعبّر الملتقى عن حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعم المثقفين العرب، الذين أسهموا في بناء المشهد الثقافي العربي».

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