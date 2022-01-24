الامارات | 11 اتفاقية و14 مشروعاً جديداً للوصول بالتراث الحرفي الإماراتي إلى العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 اتفاقية و14 مشروعاً جديداً للوصول بالتراث الحرفي الإماراتي إلى العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثمرت جهود مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة على مدار السنة الماضية، تعزيز مكانة التراث الحرفي على الصعيدين المحلي والدولي، وتوفير فرص واعدة أمام الحرفيات الإماراتيات لتطوير مهاراتهنّ وتمكينهنّ اقتصادياً، والإسهام في الحفاظ على الحرف التقليدية وضمان استدامتها، وتمثلت تلك الجهود بإبرام 11 اتفاقية شراكة في مجال الحرف والتصميم مع مؤسسات ثقافية مختلفة، إلى جانب إطلاق 14 مجموعة إبداعية جديدة وتنظيم أكثر من 10 ورش عمل وبرنامج حرفي.

وأسهمت تلك الجهود في التعريف بالأعمال الفنية التي أبدعتها أيدي الحرفيات الإماراتيات في مختلف الفعاليات المحلية والدولية التي نظمها المجلس، وشارك فيها ما يقارب 15 ألفاً من المهتمين بمجال الحرف اليدوية، وإلى جانب إحياء صناعة الحرف اليدوية ونقل هذا التراث إلى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى، عمل مجلس «إرثي» بصورة متواصلة على بناء منظومة حرفية داعمة للابتكار، تعتمد على الدمج المتناغم بين الحداثة وعراقة التصميم، لإثراء صناعة الحرف التقليدية، إلى جانب تمكين الحرفيات وتطوير مهاراتهن ودعمهنّ للوصول بمنتجاتهنّ إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير برامج التنمية الاجتماعية، والدورات التدريبية، وإقامة شراكات مع مصممين ومؤسسات إبداعيّة من دول مختلفة حول العالم.

وقالت مديرة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم: «بتوجيهات ورؤية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة مجلس إدارة (نماء)، كثف مجلس إرثي جهوده للتعريف بالحرف الإماراتيّة التقليديّة على مستوى العالم والحفاظ على الحرف التراثيّة وحمايتها ونقلها للأجيال المقبلة، وقد أثمرت الشراكات والمشاريع الفنيّة التي نفذّها (إرثي)، ابتكار مواد وتقنيات جديدة شكلت إضافة قيّمة لمفردات التراث الحرفي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وكان لها أثر كبير في إثراء تجارب الحرفيات ودعم مسيرتهنّ المهنيّة».

واستهل المجلس مسيرة العام الجديد 2022 بإعلانه مجلساً مستقلاً يتمتع بشخصية اعتبارية ويملك الأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني.

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