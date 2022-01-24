5 مشروبات طبيعية في البيت تقلل حموضة المعدة.. منها الماء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من مشكلات في الهضم والشعور بالحموضة، التي تسبب شعورا مزعجا لا يمكن تحمله، وسببه في بعض الأحيان النظام الغذائي غير الصحي أو الإكثار من تناول المنبهات والمأكولات الحمضية، وقبل أخذ الأدوية يمكن الاستعانة ببعض المشروبات المنزلية التي تعمل على تهدئة الإحساس بحموضة المعدة، وتقدم «هن» أبرزهم خلال التقرير التالي وفقا للموقع الطبي «healthline».

مشروبات تقلل من حموضة المعدة

حليب قليل الدسم

الحليب قليل الدسم يساعد بشكل كبير في التقليل من حموضة المعدة، عكس كامل الدسم الذي يرخي عضلة المريء ويتسبب في تفاقم أعراض الحموضة.

شاي الأعشاب

الشاي المكون من الأعشاب الطبيعية يعمل على تهدئة وعلاج الكثير من مشكلات المعدة ومن أبرزها الحموضة، قومي بإحضار شاي مكون من أعشاب طبيعية مثل «البابونج وعرق السوس غيرها من الأعشاب»، ثم انقعيه في كوب من الماء الساخن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وينصح بشرب كوبين إلى 3 أكواب بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

عصير الفواكه

العصائر الطبيعية من الفواكه جيدة للغاية لعلاج مشكلة حموضة المعدة، لكن ينصح الأطباء بالابتعاد عن الفاكهة الحمضية مثل الأناناس والتفاح والليمون والبرتقال وغيرها، إذ تزيد من المشكلة.

شرب الماء

الإكثار من شرب الماء حل جيد لعلاج مشكلة حموضة المعدة، إذ يعمل الماء على معادلة حموضة المعدة، كل ما عليه فعله الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم.

عصير جوز الهند

عصير جوز الهند أو ماء جوز الهند المحلى من الحلول الجيدة لعلاج مشكلة حموضة المعدة، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يعمل على معادلة حموضة المعدة بشكل قوي.

أخصائي أمراض جهاز هضمي يوضح أسباب الحموضة

وأوضح الدكتور «محمد خير» أخصائي أمراض الجهاز الهضمي خلال تصريحات تلفزيونية أسباب حدوث حموضة المعدة، ومن أبرزها التدخين وفي كثير من الأحيان زيادة الوزن وقلة ممارسة التمارين الرياضية، جمعيها أمور تضعف العضلات وتؤدي لارتجاع المريء الذي ينتج عنه حموضة في المعدة.