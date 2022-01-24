«حياة» إحدى ضحايا عنف الأزواج: «كنت بتضرب من أول أسبوع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أول لما جوزي فتح باب الشقة لأهلي كنت بنطق الشهادتين».. بهذه العبارات المؤلمة حكت «حياة» تفاصيل العنف الذي تعرضت له منذ الأسبوع الأول من زواجها، إذ استمرت زيجتها 3 أشهر فقط، موضحة أن زوجها كان يلقنها بـ«علقات ساخنة»، ولن تجد أحدا ينجدها من العذاب الذي وقعت فيه، لتبدأ في تصوير فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطلب من أصدقائها إخبار أهلها بأنها تعرضت للعنف.

تفاصيل تعرض «حياة» للعنف

أول عنف تعرضت له الفتاة في الزواج هو ضربها خلال الأسبوع الأول من الزواج، إذ كان يضربها بشدة مما سبب لها ألم نفسي، مؤكدة خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكذبوا» المذاع على فضائية «CBC » مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني وهبه الأباصيري والإعلامية إيمان عز الدين، أنها تزوجت بعد شهرين ونصف فقط من التعارف، كما أنها لم ترصد تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدرات.

وأكدت حياة عبد الله، أنها اشتكت لوالديها، لكنهما لم يتدخلا لحل الأمر، مما جعلها تتعرض لعنف متزايد، مشيرة إلى أن طليقها قال إنه لن يطلقها أو يعطيها حقوقها الشرعية، متابعة: «أنا صورت لايف في الأوضة وصحابي شافوا الفيديو وكلموا أهلي وأخويا جالي، وأول لما جوزي فتح باب الشقة كنت بنطق الشهادتين وفجأة أخويا خبط على الباب وطليقي فتح الباب وضربه وكسر صوابعه الخمسة، وأنا صوتي وصل للنائب العام ووزارة الداخلية».

«حياة»: النائب العام كان بيدعمني

وتابعت:«النائب العام كان بيدعمني ومأمور قسم الهرم ومدير الأمن، وروحت الشقة تاني ومعايا قوة من الشرطة وعملت محضر له ولقيته غير كالون الشقة، ومعرفتش أدخل وروحت الامتحان من غير كارت الجامعة، وأمي جالها القلب بسبب اللي حصل ده، ونزلت خدتني من الشارع الساعة 2 بليل».