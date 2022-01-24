محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

العلاج بالتدليك أصبح شائعا في الوقت الحالي، فهو طريقة طبيعية لكل الأعمار للشعور بالاسترخاء وبعض الفوائد الصحية الأخرى.

ويعتمد على التلاعب بالعضلات والأنسجة الرخوة في الجسم، ويتم ذلك عن طريق التمسيد أو العجن أو الفرك باليدين أو بأداة، والغرض من ذلك هو تخفيف الألم وتعزيز الشفاء وتحسين الأداء البدني. ولكن هل يساعد المساج على إنقاص الوزن، هذا ما يوضحه موقع "the healthy feed official".

بداية هذه فوائد التدليك

- يعزز الاسترخاء ويحسن النوم:

يعمل على تحسين نوعية وتنظيم النوم، ويساعد على الاسترخاء وتخفيف الألم، وهو مفيد للأطفال والمراهقين، حيث يساعد الرُضع على النوم.

- يقلل من آلام العضلات ويحسن المرونة:

علاج فعال لتقليل آلام الظهر، ويمكن أن يقلل من التيبس ويوفر الاسترخاء للعضلات المصابة.

- يحسن المرونة:

يمكن أن يساعد على تحفز إنتاج مواد التشحيم الطبيعية في الجسم، حيث أظهرت دراسة أن تدليك الأنسجة العميقة يمكن أن يحسن مرونة العضلات ونطاق الحركة، ويجعل العضلات أقل عرضة للإصابات.

- يقلل من القلق والتوتر:

يعمل على تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب، لأن اللمسة الإنسانية علاجية ومريحة للغاية، ويمكن أن تساعد جلسات التدليك المنتظمة الأشخاص الذين يعانون من الآلام المزمنة، بالإضافة إلى أنه يعزز مستويات الطاقة ويقلل الألم.

- خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية:

يعمل على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وتعزيز وظائف الجسم، وتحسين عمل الدورة الدموية للعضلات المصابة، ويزيد من المغذيات والأكسجين للأنسجة التالفة.

- يخفف الصداع:

يساعد الجسم على الاسترخاء وتخفيف الآلام، ويقلل الضغط الناتج عن الصداع النصفي أو الصداع المرتبط بالتوتر، كما أنه يقلل من وتيرة وشدة صداع التوتر.

وقد يؤدي تدليك الرقبة والكتفين والرأس إلى تقليل الألم وعدم الراحة الناجمين عن صداع التوتر.

- يعزز المناعة:

الأفراد الذين يعانون من مستوى عالٍ من التوتر هم أكثر عرضة للمرض، ويمكن أن يزيد التدليك من عدد خلايا الدم البيضاء لديهم، ما يحمي الجسم من الأمراض، كما أنها تعزز الجهاز المناعي للفرد، ويفضل أن يقترن بنظام غذائي صحي ونوم سليم.

هل العلاج بالتدليك يساعد في إنقاص الوزن؟

العلاج بالتدليك وحده لا يمكن أن يفقد الشخص وزنه، فهو يحتاج إلى دمجه مع خطة النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

يمكن أن يجعل العلاج بالتدليك خطة إنقاص الوزن أسهل، إلى جانب أنه يعمل على علاج آلام الجسم وتشنجات العضلات الناتجة عن ممارسة الرياضة.