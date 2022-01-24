تجنبها في ظل انتشار كورونا.. قائمة بالأطعمة الأسوأ لمناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في مثل هذه الأوقات عندما تكون حالات كورونا في ازدياد، من الأهمية أن نولي اهتمامًا بمناعتنا. لا يمنع نظام المناعة القوي الجسم من الإصابة بالمرض فحسب، بل يساعد الجسم أيضًا على محاربة الفيروسات في حالة مرضه.

في حين أنك قد تبذل جهودًا لزيادة المناعة، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تثبط دون قصد وظيفة المناعة لديك، فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها للحفاظ على مناعتك في أعلى مستوياتها وفقا لموقع timesofindia.

المشروبات الغازية

قد تكون الصودا المثلجة هي اختيارك المفضل في يوم صيفي حار، لكن المشروب الذي يروي عطشك يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة لديك بطريقة سلبية.

المشروبات الغازية مليئة بالسكر، وهي عبارة عن سعرات حرارية فارغة، مما يعني أنها لا تقدم أي فوائد غذائية للجسم.

لا يؤدي الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى ضعف وظيفة المناعة.

الأطعمة المقلية

إذا كنت من محبي الأطعمة المقلية، فقد حان الوقت لتقليل تناول الطعام الدهني.

الأطعمة المقلية مليئة بالشحوم والدهون ومن المعروف أنها تقلل المناعة، اختر الأطعمة المحمصة أو المقلية أو المخبوزة أو المقلية لإشباع رغباتك بدلاً من الأطعمة المقلية.

الكحول

إذا كنت من الأشخاص الذين يشربون الكحول بشكل معتاد وتختار المشروبات يوميًا أو حتى كل أسبوع، فأنت بحاجة إلى معرفة أن كوب الخمر المفضل لديك يضعف مناعتك، لا يؤثر تناول الكحول بانتظام على المناعة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى اضطراب النوم، ويؤدي إلى السمنة، ويضر بوظائف الكبد، بل ويؤثر أيضًا على القلب.

منتجات المخابز

يتم تحضير منتجات المخابز في الغالب باستخدام الدقيق المكرر الذي يحتوي على نسبة عالية من الجلوتين والدهون والسعرات الحرارية، في الغالب يتم تحضير الكعك والبسكويت والمعجنات وغيرها من الأشياء الجيدة باستخدام الدقيق الأبيض والسكر والزيت، ومن المعروف أن الثلاثة منهم يضرون بالمناعة.

إذا كنت ترغب في استهلاك المخبوزات، فاختر دقيق القمح أو غيره من المنتجات الصحية القائمة على الدقيق.

المنتجات السكرية

يُطلق على السكر الأبيض أو السكر المكرر أسوأ غذاء لجهاز المناعة لديك.

الأطعمة مثل الحلوى والشوكولاتة والكعك والبسكويت وغيرها من الحلويات مليئة بالسكر الأبيض، حتى الأطعمة مثل كاتشب الطماطم وعصائر الفاكهة والحبوب والخبز والمعكرونة تخفي السكر فيها.

يمكنك محاولة التخلص من السكر الأبيض من نظامك الغذائي واستبداله ببدائل صحية مثل العسل وسكر جوز الهند وما إلى ذلك، كل هذه المنتجات لها سعرات حرارية متساوية تقريبًا مقارنة بالسكر الأبيض ولكنها أكثر صحة بكثير.

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