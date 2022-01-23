أهم 8 نصائح لقيادة السيارة بأمان خلال الشتاء.. إنقذ نفسك وغيرك من الموت

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قيادة السيارات من الأمور السهلة والممتعة بالنسبة لبعض الرجال، إلا أنها تتطلب الحذر والحرص الشديد خلال فصل الشتاء، نظرًا لما يواجهه السائقين خلال الطريق من تساقط أمطار، أو ظهور الضباب، وغيرها من المتغيرات التي ترتبط غالبًا بارتفاع معدلات الحوادث.

نصائح لقيادة السيارة بأمان خلال الشتاء

ويرصد «هن» في التقرير التالي، أبرز النصائح التي يلزم اتباعها لتجنب الوقوع في مخاطر القيادة على السائق أو الآخرين وفقًا لشبكة «National Word:

- إذا كنت لا تشعر بالراحة عند قيادة السيارة تحت الأمطار، يمكنك التوقف والانتظار حتى تتحسن الأجواء، عندما لم تكن القيادة شيئًا ضروريًا.

- يلزم التأكد بشكل يومي من المعدات التي تحتوي عليها السيارة، قبل القيادة، واحرص على النظر إلى المصابيح والزجاج، بالإضاة إلى مداسات السيارة، التي تساعد على الحد من قوة الجر على الطرقات المبتلة.

- هدئ السرعة على الطرقات التي يتواجد بها أثار الأمطار، وأيضًا مع تغيرات الطقس، لأن الطرق المبتلة بإمكانها أن تسبب العديد من الحوادث.

- عند القيادة تحت الأمطار، يمكنك تشغيل إضاءة السيارة الأمامية، إذ يساعد ذلك على تحسين الرؤية على الطريق.

استخدام منتجات تمنع تجمع الأمطار على الزجاج

- احرص على مسح الزجاج، للتخلص من الرطوبة الموجودة، كما يمكنك استخدامك بعض المنتجات التي تمنع تجمع الأمطار على الزجاج.

- حافظ على وجود مسافة مناسبة بين سيارتك والسيارات الأخرى، مع الحرص على عدم القيادة في المياه الراكدة على الطرقات، حتى لا يحدث انزلاق مائي، لذا حاول المرور من حول المياه.

- يلزم الحرص على تهوية السيارة من وقت لآخر، إذ تتسبب الأمطار في تكون الضباب، ولكن دخول الهواء إلى السيارة يمنع تراكم الرطوبة على الزجاج.

- المحافظة على الأمان ليس أمرًا صعبًا، لكن يلزم بذل الجهد لأخذ الاحتياطات الاحترازية حفاظًا على سلامتك وسلامة الأشخاص، وتقليل فرص حدوث الحوادث، لذا احرص على ارتداء الملابس المناسبة بالإضافة إلى ارتداء القفازات لتدفئة يديك.