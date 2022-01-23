تحذير عاجل من خطأ شائع بشأن زيت قلي السمك.. «هتدمر صحتك بإيدك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشتهر السمك باحتوائه على العناصر الغذائية المهمة، التي تدعم صحة الأشخاص، وتعتقد السيدات أن زيت القلي له فوائد عديدة، أسوة بالزيوت المستخرجة من أنسجة الأسماك الزيتية مثل «الرنجة، الأنشوجة، والتونة» وغيرها.

وعبر أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ورد سؤالا من إحدى السيدات، قائلة: «دلوقتي أنا قليت سمكة، الزيت بتاعها أحطه في التلاجة ولا أسيبه برا، وهل بيضاف عليه حاجة؟»، الأمر الذي على غراره يجيب موقع «هن»، على هذا السؤال، وفقا لتصريحات أحد أطباء التغذية، مع توضيح المقصود من زيت السمك، وفوائده لجسم الإنسان.

ضرورة التخلص من زيت قلي السمك

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن»، إن زيت قلي الأسماك ليس له أي فائدة، ويلزم التخلص منه فورًا عقب الانتهاء من قلي السمك، لأنه يحتوي على دقيق، «بيتحرق مع القلي»، وبالتالي لا يمكن استخدامه نهائيًا حتى لا يلحق أضرار على الجسم.

فوائد زيت السمك المستخلص من السلمون أو السردين

وتابعت «ليندا»، أنه بالنسبة للمقصود من زيت السمك هو «الأوميجا 3» أو المعروف بكبد الحوت، ويوجد في الأسماك المتواجدة في المحيطات، ويمكن الحصول عليه من «السلمون، السردين، الماكريل»، بالإضافة إلى توفره كأقراص يمكن تناولها عن طريق الفم، «دهون صحية»، كما يساعد على تحسين الذاكرة، وسرعة الإدراك.

فوائد تناول «أوميجا 3»

وإليك المزيد من فوائد تناول زيت السمك وفقًا لموقع «WebMD» فيما يلي:

- الحد من خطورة الإصابة بتقلبات في القلب.

- يساعد على خفض مستوى الدم.

- يحافظ على العقل من حدوث الاضطرابات.

- له دور فعال في عملية فقدان الوزن.

- يدعم صحة العين.

- يساعد على الحد من حدوث التهابات في الجسم.

- يدعم صحة الجلد.

- مفيد للسيدات الحوامل، إذ يساعد على النمو المبكر للجنين.

- يحسن الانتباه لدى الأطفال.