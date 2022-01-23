برجان فلكيان يصفان البنات بالغرور وحب الذات.. تعرف على الأسباب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الغرور» من الصفات السيئة الموجودة لدى البعض، والتي ينفر منها كل المحيطين بهذا الشخص، إذ لا يستطيعون التعامل معه، بسبب طريقته في حب الذات أو الإعجاب بنفسه أو أنه لا مثيل له وغيره.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، برجين من البنات يتصفون بـ«الغرور»، وهما «الأسد والحمل»، موضحة أن تلك الصفات لا تنطبق على الجميع، بل على الأغلبية منهم، فهناك فرق بين الغرور والثقة بالنفس.

أكثر أبراج البنات غرورا

- برج الأسد

شرحت «فؤاد» أن الصفة الأساسية المعتدلة في صاحبة برج الأسد هي الثقة بالنفس، لكن لو زادت عن حدها تتحول لغرور وفقا لوصفها، موضحة أن كوكب أصحاب برج الأسد هو الشمس: «والشمس دي نجم فهما مواليد الأسد بيحبوا يكونوا نجوم في أي مكان بيتواجده فيه، فزي الشمس ما هي مركز المجموعة الشمسية اللي بيدور من حولها الكواكب، وهي نجم مشع ومضئ، فهما يحبوا لما يتواجدوا في مكان يبقوا زي الشمس كل الناس بتدور في فلكهم».

كما أن أصحاب برج الأسد يمتلكون موهبة في لفت الأنظار إليهم، ولا يرضون بأنهم يكونوا غير النجم الوحيد الموجود، وأشارت خبيرة الأبراج إلى أن امرأة برج الأسد تهتم جدا بوجود مرايات بمنزلها في كل مكان وتهتم بمظهرها وأناقتها.

- برج الحمل

أما بالنسبة لصاحبة برج الحمل فمن أهم صفاتها أنها معتدة بنفسها، وتعجب أغلب بنات برج الحمل بأنفسهن موضحة عبير فؤاد: «أغلبهم بيعجبوا بنفسهم أوي، يعني شديد الإعجاب بنفسهم وأي موهبة شايفين أن هي فيهم بيبقى شايفين أنهم محصلوش، فمفيش حد هيجي موهوب زيهم، أحيانا بيبالغوا في الإعجاب بنفسهم فبيؤدي إلى الغرور».