الامارات | هذا ماحدث مع كويتي وصديقه الخليجي وقفا ليشاهدا حادثا على الطريق

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماحدث مع كويتي وصديقه الخليجي وقفا ليشاهدا حادثا على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برغم التحذيرات المتكررة من «التجمهر» لمشاهدة حوادث الطرق؛ لكن كويتيًّا وصديقه والخليجي وقفا ليشاهدا حادث تصادم وقع على طريق الفحيحيل بالكويت؛ مما أدى إلى مصرعهما دهسًا.

وحسب صحيفة «القبس» الكويتية، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت، أن مركز القرين للإطفاء، تعامل فجر اليوم الأحد، مع حادث تصادم وقع على طريق الفحيحيل مقابل منطقة المسايل، أدى لانحشار أحد الأشخاص، وقام رجال الإطفاء بإخراجه وتسليمه للطوارئ الطبية.

وأوضحت الإدارة أن هناك مركبة دهست شخصين من المتجمهرين (كويتيًّا وخليجيًّا) أثناء وقوفهما للاطلاع على الحادث؛ مما تسبب في وفاتهما في الحال.

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