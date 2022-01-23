ماذا يحدث لجسمك إذا قمت بتدليك أذنك يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الإجهاد أو القلق أو الصداع أو النعاس، كلها أمور تصيب الإنسان، ولكن الحل بسيط للغاية هو تدليك للأذن، وهو شعور عصبي مريح حقا يمكن أن يحرر عقلك من المشاكل والانزعاج الجسدي.

وأفضل ما في الأمر أنه يمكن القيام به في أي مكان وفي أي وقت وبسرعة وسهولة، وفق ما جاء في موقع "برايت سايد".

1-خفض ألم العضلات:

أجريت تجربة لاختبار ومعرفة ما إذا كان تدليك الأذن يمكن أن يساعد في تقليل الألم بين الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.

وأظهرت النتائج أن هذا الإجراء البسيط هو طريقة فعالة لتقليل الانزعاج، حيث إنه يحفز فرك مناطق مختلفة من أذنيك برفق، الكثير من النهايات العصبية، فضلا عن انه يساعد دماغك على إطلاق الإندورفين.

ومن المعروف أن هذه الهرمونات تجعلنا نشعر بتحسن وتساعد في تخفيف الألم، وتحسين الدورة الدموية، حتى أن بعض الدراسات أظهرت أنه بفضل هذه الإجراءات البسيطة للتدليك، كان الناس قادرين على إدارة آلامهم الجسدية بشكل أفضل

2-انخفاض مستويات التوتر والقلق:

أجريت دراسة صغيرة أخرى بين المرضى، أثبتت النتائج أن تدليك الأذن هو شيء جيد للقيام به في هذا النوع من المواقف العصيبة، لذلك قم بتدليك النقطة السماوية لأذنك بحركات دائرية بطيئة إذا شعرت بالتوتر أو الذعر أو القلق أو الإرهاق أو الغضب، وتقع هذه النقطة في الجزء العلوي من أذنك في الجزء الذي يبدو وكأنه أجوف على شكل مثلث.

3-تخفيف الصداع والصداع النصفي بشكل ملحوظ:

في حين أن مسكنات الألم يمكن أن يكون لها بعض الآثار الخطيرة والمدمرة على جسمك وصحتك، فإن تحفيز الأذن غير ضار بشكل عام، يمكنك أيضا دمجه مع بعض العلاجات الطبيعية مثل شاي النعناع للحصول على تأثير أفضل.

4-إنقاص الوزن بشكل أسرع:

بصرف النظر عن ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على نظام غذائي صحي، يمكنك أيضا البدء في فرك نقاط مختلفة على أذنيك يوميا، اتضح أنه، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الروتينية الضرورية الأخرى، قد يعزز التدليك فقدان الوزن بشكل أسرع، وبعد الوصول إلى هدفك، تأكد من الاستمرار في أدائه للحفاظ على وزنك والحفاظ على صحتك.

5-محاربة الأرق:

نظرا لأن تحفيز الأذن له تأثير استرخائي، يمكنك القيام بذلك قبل النوم لتهدئة نفسك وتخفيفها، على الرغم من أن هذا الإجراء وحده لن يساعدك على التخلص من الأرق تماما، إلا أنه يمكن أن يساعدك على الاسترخاء، وهو أمر ضروري لنوم جيد، كما يمكنك استخدامه بالإضافة إلى العلاجات الأخرى التي تستخدمها بالفعل.

6-يمنحك طاقة:

قد تنسى استخدام قهوة الصباح لإيقاظ نفسك، وبدلا من ذلك، يمكنك تجربة فرك أذنيك بشكل أكثر كثافة، ما يساعد على تحفيز النهايات العصبية لأذنيك ويمكن أن ينشط بعض مراكز الدماغ ويزيل التعب، بالإضافة إلى أنه يمكنك القيام بذلك أثناء النهار أيضا، عندما تشعر أن التعب لديك يخرج عن نطاق السيطرة ومستوى طاقتك منخفض.