شاهد إطلالات النجمات: ليلي زاهر جذابة.. ودنيا سمير غانم تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مي سليم:

أطلت الفنانة مي سليم بتيشرت بأكمام باللون الأسود مع جيب باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ليلى أحمد زاهر:

ارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر تيشرت باللون الأسود مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

دنيا سمير غانم:

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم ببدلة باللون الفضي اللامع ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

كارمن سليمان:

ظهرت المطربة كارمن سليمان بفستان باللون الأسود، مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هدى الأتربي:

وبطلت الفنانة هدى الأتربي بكارديجان متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.