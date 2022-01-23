عندما تمارس العلاقة الحميمية قبل النوم مباشرة.. هذا ما يحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ممارسة العلاقة الحميمة تساعدك على الشعور بالارتياح والرضا وتعزيز جهاز المناعة لديك، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين احترامك لذاتك.

ولكن لماذا يساعد العلاقة الزوجية على النوم بشكل أفضل، وبالنسبة للنساء على وجه الخصوص ممارسة العلاقة الحميمة قبل النوم تشعرهم بمزيد من الأمان والهدوء؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "healthdigest".

ممارسة العلاقة الزوجية تقلل من كميات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر في جسمك، بالإضافة إلى إنه أيضًا يجعلك تشعر بالاسترخاء، ولا تفكر فيما ستفعله في اليوم التالي، ولا تتصفح هاتفك.

علاوة على ذلك فإن ممارسة العلاقة الحميمة تتسبب في إطلاق عديد من المواد الكيميائية التي تساعد على النوم الجيد، وهذه الهرمونات تشمل الأوكسيتوسين والبرولاكتين والفازوبريسين والسيروتونين.

كما أنها تساعد على التخلص من الإرهاق الجسدي والعاطفي والشعور بالحماس الشديد.

لقراءة المزيد عن النصائح الطبية.. اضغط هنا