تحذير عاجل من منتجات فرد الشعر: تحتوي على مادة خطيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تلجأ العديد من الفتيات إلى منتجات الفرد الكيميائية، من أجل الحصول على شعر مفرود وناعم، خالي من أي مشاكل مثل «الهيشان» أو التقصف، دون معرفتهن بالأضرار الناتجة عند استعمالها، الأمر الذي حذر الأطباء المتخصصين من استخدامها، لاحتوائها على مادة خطيرة.

أستاذ أمراض جلدية تحذر من كريمات الفرد

الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بكلية طب بنها، قالت إن كريمات الفرد تحتوي على مادة «الفورمالين» التي تمتص عن طريق الجلد، موضحة أنه إذا زاد تركيزها في الجسم يؤدي إلى السرطان.

وأضافت أن كريمات الفرد تعمل على تكسير الروابط الطبيعة في ساق الشعر، مما يؤدي إلى ضعفها وتقصفها، خصوصًا مع تكرار الاستخدام، ويسبب أيضا التهاب في فروة الرأس وجذر الشعراية، مما قد يؤدي إلى تلف دائم في بصيلات الشعر، وعدم نموه مرة أخرى، لذا حذرت من استخدامها.

أضرار منتجات فرد الشعر

- يغير ملمس الشعر

صنعت المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات فرد الشعر لتغيير بنية الشعر، وإعطائه مظهرًا أملسًا ومستقيمًا، إذ تعمل هذه المكونات على تغيير البنية الأساسية لشعرك، وإعادة تشكيلها من الداخل بشكل سلبي، وقد تفقد الملمس الأصلي للشعر، مما يجعله يبدو مشوها وغير جذاب، وفقا لموقع instraight.

- تساقط شديد للشعر

التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لاستخدام هذه المنتجات هو تساقط الشعر الشديد، عند استخدام مكواة ساخنة على الشعر للحصول على مظهر أكثر استقامة، إذ تضعف الحرارة بصيلات الشعر بشكل أكبر، بالإضافة إلى أن هذه المنتجات تعمل على تنعيم جذور الشعر أيضًا، وبالتالي تؤثر على فروة الرأس، ويؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط.

- يسبب التقصف الشديد

تؤدي تلك المنتجات أيضًا إلى تقصف الأطراف بشكل شديد، لأن هذه المنتجات تجعل الشعر جاف وهش والبصيلات ناعمة وضعيفة، مما يؤدي إلى نهايات شديدة التقصف.

- حكة فروة الرأس

تتكون منتجات فرد الشعر من مكونات كيميائية مختلفة، تعمل على تقليل إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس التي تحافظ عليها رطبة وصحية، فتصبح جافة ومتقشرة وتتسبب في حكة ومشاكل قشرة، أو يمكن أن يكون رد فعل تحسسي من المنتج، نتيجة إصابتك بالحساسية تجاه أي من المواد الكيميائية المستخدمة.

- التسبب في السرطان

تحتوي العديد من منتجات فرد الشعر المتوفرة في الأسواق على مكون كيميائي يسمى «الفورمالديهايد» هو غاز قوي عديم اللون يزيل التجعد والهيشان من الشعر، ويساعد على إبقائها ناعمة ومستقيمة لفترة طويلة، ولكنه خطير على الإنسان ويجب عدم استخدامه بأي شكل، لأنه يمكن أن يسبب السرطان أو يساعده على النمو والانتشار إذا تعرضت له لفترة طويلة.