القصة الكاملة لـ أمينة الإيطالية و«جيمي» ابن الفيوم: حب وهروب وعودة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حبهما وزواجهما انتشرت على ساحة السوشيال ميديا، منذ ظهورهما نحو عام عبر مقطع فيديو تداولته جميع المنصات والمواقع الإخبارية، ربما يكون لاختلاف الجنسيات فهو محمد جمال والمعروف بـ«جيمي» مصري بن قرية تطون، بمحافظة الفيوم، وهي ديسيريه مانكوري، الشهيرة بـ«أمينة» الإيطالية، وكذلك لأن زواجهما دام لأكثر من 16 عاما.

وبعد انفصالهما، انتشرت قصتهما مجددا، خاصة بعد اختفاء أمينة هي والأبناء، ثم إعلان عودتهما مرة أخرى، خلال الأيام الماضية، ويستعرض «هن» خلال هذا التقرير، القصة الكاملة لـ«جيمي» و«أمينة» منذ ظهورهما لأول مرة وقصة حبهما حتى الانفصال والعودة مرة أخرى.

قصة حب «أمينة» و«جيمي»

منذ نحو عام ظهرت أمينة الإيطالية هي وزوجها جيمي، وحكى الثنائي عن بداية قصة حبهما، إذ تعرف كلاهما أثناء زياراتهما لمرضى في أحد المستشفيات بإيطاليا، فالأولى كان جدها مريض ويخضع للعلاج والثاني كان صديقه مصاب، ويخضع أيضا للعلاج في نفس الغرفة.

وتبادل الثنائي الأحاديث بعد تكرار لقائهما خلال زيارتهما للمقربين لهما في نفس الغرفة، وكانت المفاجأة عند اكتشافهما أنهما يسكنان بجوار بعضهما، عندما خرجت أمينة في يوم من المستشفى، وحينها فوجئت بأمطار غزيرة ما جعلها تقف تنتظر سيارة للعودة لسكنها، ووجدت «جيمي» يعرض عليها المساعدة من خلال توصليها وتفاجأ كلاهما بأنهما في نفس المنطقة، وتبادلا الأرقام الخاصة بهواتفهما، وأخذا يتحدثان حتى قررا الزواج بعد شهرين.

في البداية، رفضت أسرة أمينة الزواج من «جيمي» كونه هو مصري مسلم، وهي إيطالية مسيحية، ما جعلها تضطر للزواج منه دون إخبارهم في عام 2006 ما تسبب في مقاطعة أهلها لها، ولكن كانت جدتها هي الوحيدة التي تدعمها.

الاستقرار في مصر

وجاءت «أمينة» مع زوجها «جيمي» إلى مصر حتى تتعرف على أسرته، وحينها كانت حامل في طفلها الأول، ثم عادت مرى أخرى إلى إيطاليا حتى طلبت من زوجها أن يصطحبها إلى مصر لتعيش مع أهله، وكانت تسافر خلال الـ16 عاما الماضيين إلى إيطاليا لرؤية عائلتها التي كانت تتقبل كل مرة زواجهما إلى حد ما.

أطفال «جيمي» و«أمينة»

أنجب الثنائي أربعة أبناء، وهم:«كريم 14 عاما، وجمال 8 أعوام، وأحمد 5 أعوام، وسارة عام»، وكان هناك «فارس» ولكنه توفي بعد 3 أشهر من ولادته.

«أمينة» تشهر إسلامها

قررت أمينة وهذا هو الاسم الذي أطلقه عليها أهل زوجها، أن تشهر إسلامها بعد أن شرح لها جمال عن الإسلام ثم ارتدت الحجاب، وكان ذلك وفقا لرغبتها بحسب ما سبق وذكرته، والتزمت بارتداء الملابس المحتشمة وحرصت على ذلك أيضا خلال زيارتها لإيطالية، وأصبحت تجيد الكثير من الأكلات المصرية الشهيرة مثل «الملوخية والمحشي والأرز بالشعرية».

انفصال أمينة الإيطالية وزوجها جمال

في نهاية العام الماضي، انتشر خبر انفصال أمينة وزوجها جمال بعد زواج دام أكثر من 16 عامًا، بسبب تحريض والدتها ضده وفقا لما قاله جمال، إذ أنه تفاجأ باصطحاب زوجته للأبناء للذهاب إلى أسرتها، ولكن الابن الأوسط وهو «جمال» رفض الذهاب معها وظل يبكي بشدة الأمر الذي جعل الأم تتركه بالشارع، فيما وصل إلى منزله عمه، وأخبر جدته بأن والدته أخذت أشقائه إلى والدتها، وانقطع الاتصال بعدها.

محاولة «جيمي» للوصول إلى زوجته وأبناءه

حاول «جيمي» الوصول إلى زوجته وأبناءه إلا أن حماته كانت قد أخذت الهواتف منهم، وعملت على إغلاقها، وعندما ذهب إليهم لرؤيتهم رفضت ومنعته وظل لمدة شهرين يحاول ولكن كان يفشل، موضحا أن والدة زوجته ترغب في انفصالهما حتى تحصل على معونة شهرية من الحكومة الإيطالية، وطالب حينها القنصلية المصرية بإيطاليا بالتدخل لإعادة الأولاد، وخاصة أن الابن الأكبر وهو كريم تأثر نفسيا من ذلك.

استدعاء الشرطة الإيطالية

استدعت الشرطة الإيطالية جمال، وابنه كريم عدة مرات للتحقيق في الأمر وسماع أقوالهما، وصرح «جيمي» أن الجدة كانت تتشاجر مع ابنه كريم وتطلب منه السرقة، كما حاولت تجعله يتعاطى المخدرات بحسب قوله، لكن الابن كان يرفض.

أمينة تتصل بحماتها بعد هروبها

تواصلت أمينة مع حماتها «عايدة»، وطلبت منها السماح لها بالعودة مرة أخرى على أن تضمن لها عدم تعرضها لأي مشاكل سواء بالأذى أو الحبس بسبب لجوء جيمي إلى القانون، وحاولت الجدة أن تجعلها تطمئن وأخبرتها أنهم متسامحين ويحبونها ولن يقبلون بالتعرض لأي أذى.

ماذا قالت «أمينة الإيطالية» لحماتها في أول اتصال لها منذ هروبها؟

عودة أمينة الإيطالية لزوجها «جيمي»

وأعلن الثنائي العودة مرة أخرى، والتصالح بعد أشهر من الخلافات، وأوضح «جيمي» خلال مدخلة مع «تليفزيون الوطن»، أن حماته كانت سبب المشاكل بينهما، وحكى أن شقيقها وصف علاقتهما بالناجحة بسبب أن زواجهما دام لأكثر من 16 عامًا، كما انتقد ما حدث ونصح أمينة بالعودة إلى زوجها.

وكانت أمينة تواصلت مع زوجها خلال مكالمة هاتفية وطلبت منه يأتي ليصطحبها ويعودا إلى مصر، وذكرت الزوجة أن الخلافات ستنتهي إلى الأبد، وأنهما سيتم التصالح مع الشرطة بعد المحاضر بينهما، وأنهما قريبا سيكونوا في مصر.