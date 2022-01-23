الامارات | عامل «ماكدونالدز» الذي يمتلك 100 مليار دولار.. ولايفعل بها شيئا

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل «ماكدونالدز» الذي يمتلك 100 مليار دولار.. ولايفعل بها شيئا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في غضون خمس سنوات فقط، تمكن عامل في ماكدونالدز من جني ثروة تقارب 100 مليار دولار وأصبح أغنى رجل في آسيا.

أصبح تشانبين تشاو أول رجل أعمال للعملات المشفرة في العالم وتمكن من تحدي أباطرة تكنولوجيا المعلومات المشهورين عالميًا، بما في ذلك مارك زوكربيرغ.

ومع ذلك فإن سلوك مؤسس «Binance» التي تعتبر أكبر منصة تبادل عملة رقمية في العالم، لا يتناسب مع الصورة النموذجية للملياردير على الإطلاق ويعتبر أحد أكثر المشاهير غموضًا في العالم، بحسب ما ذكر موقع «lenta»، ووكالة «سبوتنيك».

لا يمتلك تشاو عقارات، ولا يمتلك سيارات باهظة الثمن، ولا يرتدي ساعات فاخرة، ويفضل عدم الظهور في الأماكن العامة سواء في الحياة الخاصة أو في الأعمال التجارية، ويحافظ تشاو على الخصوصية أولاً.

ولد تشاو في مقاطعة جيانغسو الصينية في عام 1977، ومنذ الطفولة كان عليه في كثير من الأحيان التعود على ظروف معيشية صعبة.

بالإضافة إلى ذلك، في السبعينيات، تعرض والده للاضطهاد، ومنذ ذلك الحين، قرر تشاو أن يجد طريقا يغير الواقع المعيشي الصعب لعائلته.

تعرف تشاو على العملة المشفرة في عام 2013 وبفضل معرفته الواسعة بالبرمجة، فهم تشاو بسرعة التوثيق الفني لأول عملة مشفرة. كان على دراية بتكنولوجيا التشفير باستخدام المفاتيح العامة والخاصة، فسهل ذلك الأمر عليه.

وأكد تشاو أنه بالإضافة إلى قدرته على استئجار غرفة في فندق جيد والطيران في درجة رجال الأعمال، فإنه لا يستفيد من ثروته الضخمة.

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