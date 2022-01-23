الامارات | حفل زواج يثير جدلا واسعا في سوريا .. السبب صادم

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زواج يثير جدلا واسعا في سوريا .. السبب صادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار حفل زفاف في سوريا موجة واسعة من الجدل، وتسبب بصدمة في المجتمع،ما أدى إلى تدخل رسمي لايقافه، بعدما تبين أن الزفاف وهو لشاب، ولشاب آخر أجرى عملية تحول جنسي، واصبح فتاة.

وبحسب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محلية، استضافت إحدى صالات الأفراح في محافظة اللاذقية عددا من الشبان بقصد إقامة حفل زفاف، ليتبين فيما بعد أن العروس هي شاب متحول جنسيا، حيث تم إغلاق صالة الأفراح بالشمع الأحمر وتوقيف عدد من الموجودين في الحفل.

ذكر بعض النشطاء أن أحد العروسين هو فعليا شاب، لكنه أجرى عملية تحويل لفتاة، الأمر الذي يثير الجدل، ففي سوريا لا يوجد قانون خاص بمثل هذه الامور، ومن غير المعروف هل تم تسجيل الشاب المتحول كفتاة في بياناته الرسمية، أم بقى في سجل الاحوال المدنية ذكرا، وكيف تم عقد القران في هذه الحالة.

وبيّن نادي حطين الرياضي في بيان رسمي أن ما يتم تداوله حيال المخالفة القانونية التي حدثت في صالة الأفراح والتي تقع في الطابق الثاني في نادي حطين ومستثمرة تجارياً منذ سنوات طويلة وتعود مسؤوليتها بشكل كامل للمستثمر.

وأكد النادي أن لا علاقة نهائياً لكافة منسوبي وإداريي وكوادر النادي ولا يمتون للصالة بصلة ولا المستثمر فيها والذي يعتبر المسؤول عنها قانونياً بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الموضوع من قبل الجهات المختصة ولم يتطرق أحد لأي شخص يخص نادي حطين الرياضي لا من قريب ولا بعيد.

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