نجمات الزمن الجميل بفساتين زفاف ساحرة.. من الأجمل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

هناك إجماع على أن نجمات الزمن الجميل كن بمثابة أيقونات للموضة لا منافس لهن حتى اليوم، على الرغم من محاولات فنانات الأجيال اللاتي أعقبتهن على تقليدهن.

وفي هذا الإطار يسترجع "الخليج 365" خلال هذا التقرير أبرز إطلالات نجمات عصر الأبيض والأسود بفستان ليلة العمر، والتي عكست صورة عامة عن أذواق هؤلاء النجمات اللواتي اتسمت أغلبية فساتينهن بالرقي والبساطة في نفس الوقت.

-صيحة ملكية

ظهرت النجمة الراجلة فاتن حمامة بفستان زفاف ملكي تميز بالتاج الملكي الضخم، والطرحة البيضاء القصيرة، إضافة إلى ياقة الفستان الجامدة والمرتفعة.

-صيحة كلاسيكية

واختارت النجمة ماجدة الصباح فستان زفاف كلاسيكي تميز ببساطة التصميم، والذي تألقت به خلال زواجها من الفنان إيهاب نافع وتميز الفستان بأكمامه الطويلة، كما تميز بالطرحة المنفوشة لأعلى من قماش الدانتيل.

-صيحة رقيقة

وتألقت النجمة شويكار بفستان أبيض رقيق، والذي جاء مكشوف الذراعين ومزينًا بالدانتيل، مع التاج الملكي والطرحة الطويلة المرتفعة.

-صيحة ناعمة

هذا وأطلت الفنانة بوسي خلال زفافها على النجم الراحل نور الشريف بفستان زفاف ناعم غير مكلف بتفاصيل كثيرة، حيث جاء بصيحة "الكت" مكشوف الذراعين، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين مع وضع إكسسوار على الشعر بشكل ورود بيضاء.

-صيحة محتشمة

وأطلت الفنانة الراحلة صباح خلال زفافها والنجم رشدي أباظة بفستان زفاف محتشم من قماش الحرير، ذو أكمام مزودة في نهياتها بكرانيش، وأضافت له طرحة كلاسيكية من الدانتيل مميزة بكرانيش من الأعلى.

ويترك لكم "الخليج 365" في ألبوم مجموعة من صور نجمات الزمن الجميل بالفساتين البيضاء.

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