بالصور- تعرف على أغلى 10 قصور في العالم.. أحدهم بـ1.55 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض القصور الملكية والأثرية التي يصل سعرها لأرقام خيالية، وذلك بحسب طبيعة الموقع وبنيتها القوية إضافة إلى رمزيتها التاريخية.

لذلك نعرض لكم قائمة بأغلى 10 قصور في العالم وفقا لموقعي"investopedia" و"housesolutionegypt".

قصر باكنغهام

يعتبر من قصور العالم الأكثر عراقةً، يقع في لندن، حيث كان يمثل المقر الرسمي لملوك بريطانيا، وكان يتم مناقشة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية فيه، فضلا أنه يعد من المعالم السياحية في لندن.

ويتكون من 775 غرفة، منهم 52 غرفة نوم للعائلة المالكة وضيوفهم، و188 غرفة نوم للموظفين، و78 حمامًا، و92 مكتبًا، هذا بالإضافة إلى 19 غرفة فاخرة مخصصة غرفة طعام رسمية، وغرفة للموسيقى. وتقدر قيمة القصر 1.55 مليار دولار.

- أنتيليا

يوجد في مومباي تقدر قيمته بمليار دولار، ويتميز بأنه متاح للمواطنين في مومباي دائما، كما أنه مملوك لرئيس شركة Reliance Industries أغنى شخص في الهند.

-قصر ليوبولدا

يبلغ قيمته 750 مليون دولار، لذا فهو يعد من أغلى قصور العالم تبلغ مساحته 29000 متر مربع يتكون من 11 غرفة نوم و 14 حمامًا، ويوجد أيضًا غرفة للضيوف وحمام سباحة وحوالي 18 فدانًا من الأشجار والحدائق.

- القصر الإمبراطوري

من أغلى قصور العالم، وهو مقر الإقامة الرسمي لإمبراطور اليابان، كان القصر بني عام 1888، وتبلغ تكلفته نحو 12 مليار دولار.

- المدينة المحرمة

المدينة المحرمة أو القصر الإمبراطوري في بكين من القصور الأغلى في العالم، استغرق تشييده 14 سنة، وتبلغ قيمته ما يقرب من سبعين مليار دولار.

- قصر ميسور

تتميز مدينة ميسور في الهند بأنها مدينة القصور، وتضم عددًا من القصور التاريخية التي يعد قصر ميسور أشهرها.

تم إنشاء القصر عام 1897 بعد أن دمر القصر القديم في حريق أثناء حفل زفاف، وتم الانتهاء من بنائه في عام 1912 خلال مهرجان داسارا في شهري سبتمبر وأكتوبر، أضاء القصر بأكثر من 10000 مصباح مشهد رائع.

- قصر وندسور

يعود تاريخ هذا القصر الذي يعد أطول قصر في العالم إلى القرن الحادي عشر، ويقع في المملكة المتحدة الأمريكية، ويمتد على مساحة تزيد عن 53000 متر مربع وهو مزيج من الطراز القوطي والجورجي والفيكتوري.تبلغ قيمته 236 مليون دولار.

- الاسيو ريال مدريد

يعد هذا القصر الملكي الرائع من أغلى قصور العالم، وهو الأكبر في إسبانيا وهو المقر الرسمي للعائلة المالكة الإسبانية حيث اختار الملك فيليب السادس وعائلته الإقامة في Palacio de la Zarzuela، وهو قصر أصغر أيضًا في مدريد.

لذلك، يستضيف القصر وظائف الدولة وعدد قليل من غرفة مفتوحة للجمهور، إلا في حالة وجود وظيفة حكومية.

- قصر فرساي

من القصور الملكية الأكثر أهمية في فرنسا، الذي يعد موقعا للتراث العالمي، ومن أكبر القصور مساحة في العالم، كما يحتوي على أكبر منتجع ملكي للصيد، ويتكون من 700 غرفة، و5 آلاف قطعة من الأثاث، و6 آلاف لوحة فنية، وتبلغ قيمته التقديرية 50 مليار دولار.

- قصر الفقاعة

يبلغ قيمته 390 مليون دولار، يُعرف باسم قصر الفقاعة والتصميم المعماري لهذا القصر يجعله مكانًا فريدًا جدًا حيث تم إنشائه من قبل أنتي لوفاج المهندس المعماري الشهير خلال الثمانينيات، ويضم مجموعة من الغرف المستديرة التي تواجه البحر الأبيض المتوسط، وبه العديد من الحدائق، وحمامات السباحة.