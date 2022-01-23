بعد ضبطها بـ 16 مطعمًا.. بيطريون يكشون علامات تميز لحوم الحمير من الشراء للطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الجدل عجت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين بعد أن كشفت تحاليل عينات اللحوم المفرومة المأخوذة من 16 مطعمًا في 5 مراكز بمحافظة البحيرة عن كونها لحوم أبقار مخلوطة بلحوم من الفصيلة الخيلية "لحوم حمير"، بينها مطعمان شهيران.

الواقعة أثار استياء الكثير من المواطنين، الذين تخوفوا من نوعية اللحوم الموجودة في الأسواق وشككوا في ما إذا كانت من نوعية لحوم الأبقار والجاموس أو لحوم الحمير.

وفي هذا الإطار يقدم الخليج 365 من خلال بعض البيطريين بعض العلامات التي يمكن من خلالها التفرقة بين لحوم الحمير واللحوم المسموح بتناولها عند الشراء أو الطهي.

يقول الدكتور أحمد البنداري مدير المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن عدم الإشراف الطبي والذبح خارج المجازر تسبب في انتشار عديمي الضمير ممن يقومون بذبح الحمير أو المواضي المريضة.

وأكد لـ"الخليج 365" حول خطر تناول لحوم الخمير، أن أي نوع لحم يتم تداوله دون إشراف بيطري هو لحم ضار وخطر على الصحة، مشيرًا إلى أن تناول لحم الحمير يكون مرة أو إثنين وليس منهما أي ضرار لكن الخطر حينما يكون تناولها باستمرار.

وأفاد بأن أي جسم يرفض لحم الحمير لما لها من رائحة سيئة، موضحًا أن الجسم حينما يجد الطعام غير جيد يرفض تناوله مرة أخرى للانطباع الذي اتخذه عنه.

وعن طريقة اكتشاف لحم الحمير، والتفرقة بينه وبين لحم الأبقار والجاموس أوضح أن لحم الأبقار والجاموس لونهم وردي فاتح بينما لحم الحمير لونه أحمر قاتم .

وأضاف البنداري، أن الدهون في لحم الأبقار تكون بداخل اللحم، بينما في لحوم الحمير تكون الدهون منفصلة عن اللحم، إضافة إلى أنه حينما يتم طهيه يتميز برائحة تشبه رائحة البول.

علامة أخرى أشار إليها، موضحًا أن لحم الحمير عند غليانه بالماء يظهر على السطح بقع دهنية كثيفة، وطعم اللحم يكون سكري.

هذا وقدم الدكتور عبدالرحمن فايد، طبيب بيطري، مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها التفرقة بين لحوم الفصيلة الخيلية ولحوم المواشي سواء أثناء شرائها من الجزار أو بعد الطهي، والتي كانت كما يلي، وفقًا لما نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك":

-ملاحظة لون اللحم، فلون لحم الحمير أحمر داكن بني ويميل للزُرقة واللون الأسود،على عكس لحوم الماشية يكون لونها أحمر وردي.

-ملاحظة لون الدهن في اللحم، فدهن لحم الحمير يكون جيلاتيني وشكله يكون هلامي مع التجميد، لون الدهن أصفر نحاسي بشكل ملحوظ جداً، وعند تجميد اللحم العادي يكون شكل الدهون مختلف عن الشكل الهلامي وتتجمد مع تجميد اللحمة ويكون لونه أبيض في الجاموس وأبيض مايل للإصفرار في البقر.

-عظام لحم الحمير مثل عظام القفص الصدري تكون رفيعة عكس المواشي تكون سميكة وقوية .

-من الملاحظ في اللحوم الحمراء يكون بها خيوط بيضاء، تسمى بالألياف وهي تكون قوية وسميكة وعددها كبير في لحوم الحمير، بينما في لحوم الماشية تكون تلك الألياف ضعيفة وقلقلة.

-اقترح تسخين "سكينة" ووضع نصلها في قطعه اللحمة، فإذا خرج منها رائحة مثل اسطبلات الخيل والحمير، يشير ذلك إلى أنها لحمة من الفصيلة الخيلية، أما إذا كانت رائحة مقبولة مثل رائحة الشوي فهي لحم مواشي.

وعن العلامات التي يمكن ملاحظتها بعد بعد الطهي، أوضح:

-بتكون الشوربة بها بقع صفراء غليظة تطفو على السطح

-وجود رائحة تشبه اسطبل الخيول والحمير، وسيئة جدًا.

-مذاق اللحم يكون "مسكر" عند الطهى بالإضافة إلى أن الشوربة يظهر بها بقع صفراء.

-لون لحم الحمير المطبوخة تكون سوداء.