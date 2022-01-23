ساحرة وجذابة.. أجمل إطلالات النجمات على مدار أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت عديد من نجمات الفن خلال الأسبوع الماضي بأكثر من إطلالة مختلفة وجذابة، خطفن بها الأنظار.

وفيما يلي، نستعرض لكم أجمل الإطلالات التي جاءت خلال هذا الأسبوع من نجمات الفن، حسب خبراء الموضة إيلي حنا، ومحمد شريف.

- ياسمين صبري:

أطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ناعمة أثناء احتفالها بعيد ميلادها، إذ ارتدت فستان كت باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

- مني زكي:

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "أصحاب ولا أعز"، بإطلالة كلاسكية أنيقة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، من قماش المخمل، ويتميز بوجود فتحة ساقة جريئة، ونسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عال باللون الفضي.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- يسرا:

وأطلت الفنانة يسرا بإطلالة أنثوية ناعمة استطاعت من خلالها خطف أنظار متابعيها، إذ ارتدت فستان طويل باللون الأحمر، بقصة الأوف شولدر، ومزود بقفازات بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة، وأقراط طويلة.

- درة:

بينما ظهرت الفنانة درة بجاكيت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها أيس كاب باللون الرصاصي وحذاء باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

- هيفاء وهبي:

كما تألقت الفنانة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير بـ بالطو باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- سيرين عبد النور:

وحرصت الفنانة سيرين عبد النور على الظهور بإطلالة ناعمة في آخر جلسة تصوير خضعت لها، مرتدية فستان قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

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