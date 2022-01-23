فتاة فقدت 20 كيلو في شهرين بهذه الطرق.."تخلصت من هذا الأمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اهتمت الفتاة الهندية ريخا ميراسكار، بشكل كبير بنظامها الغذائي ولياقتها، بعد أن اكتسبت الكثير من الوزن ونتيجة لذلك كان عليها مواجهة تحديات صحية متعددة، ساءت حالتها لدرجة أنها وجدت نفسها ذات يوم تتحرك بصعوبة، عندها قررت أن تفعل شيئًا حيال ذلك واختارت الطريق الصحي للمضي قدمًا، مع النظام الغذائي وحده، فقدت وزنها.

لكن كيف فقدت ريخا ميراسكار، 20 كيلو في شهرين؟.. إليكم حكايتها مع فقدان الوزن، وفقا لموقع timesofindia.

الاسم: ريخا ميراسكار

المهنة: بكالوريوس طب وجراحة

العمر: 37

المدينة: بنجالور، الهند

أعلى وزن مسجل: 102 كجم

الوزن الحالي: 70.5 كجم

الوزن المفقود: 31.5 كجم

المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: فقدت 20 كجم في شهرين، في وقت لاحق، فقدت 11.5 كجم في الأشهر 2-3 التالية.

نقطة التحول

تقول ريخا: "بسبب زيادة الوزن، كان علي أن أواجه العديد من التحديات الصحية، أصبت بآلام في الجسم والظهر، وآلام شديدة في الركبة والمفاصل، ولم أستطع النهوض من السرير بعد الاستلقاء ولم أستطع الجلوس على الأرض بسهولة، تعطلت فترات الحيض لدي وعانت أمعائي أيضًا، عانت صحتي العقلية أيضًا، كانت عائلتي قلقة للغاية وأرادت مني الذهاب للطبيب، في مرحلة ما، وقررت في هذا الوقت إجراء التغييرات التي أحتاجها، ولكن مع اتباع نظام غذائي وحده وبدون مساعدة طبية".

النظام الغذائي المتبع

"لقد اتبعت نظامًا غذائيًا نباتيًا، على الرغم من أنني كنت غير نباتية حتى بلغت الثامنة عشرة من عمري، كانت وجبات الإفطار والغداء والعشاء هي نفسها بشكل أساسي، تتألف غالبية نظامي الغذائي من الخضار، أكلت البيض والفواكه ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة أيضًا، ولكن باعتدال"، وفقا للفتاة الهندية.

نظام التمرين

تشرح الفتاة تجربتها قائلة: "هذه هي المرة الثانية التي أتمكن فيها من إنقاص الوزن بوعي، حاولت أن أفقد 20 كجم منذ 4 سنوات، في ذلك الوقت، ركضت 8 سباقات نصف ماراثون، و 4 ماراثون بما في ذلك ماراثون لندن، ورفع الأثقال واليوجا، لقد تدربت للجميع، وقمت أيضًا بجمع الأموال من أجل Action Medical Research ، جمعية خيرية للأطفال من خلال بيع 40 كجم (ربما أكثر قليلاً) للخبز / الطهي الخيري، حيث قمت بطهي وجبات / طعام غني بالبروتينات الفريدة، كما كنت أعمل على درجة الدكتوراه في جامعة وارويك، بالتعاون مع جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، نظرًا لأنني كنت على وشك إنهاء الدكتوراه، فقد توقفت عن التركيز على نظامي الغذائي وممارسة الرياضة، لم أركز على ما أتناوله، نتيجة لذلك، اكتسبت حوالي 45 كجم وأصبحت 102 كجم، لكن هذه المرة، شعرت بالفضول لمعرفة ما إذا كان النظام الغذائي وحده يمكن أن يساعد في خسارة وزني ويساعدني في تحسين صحتي بشكل عام، في الواقع، لقد فعلتها، أنا لا أقول أنه لا ينبغي لأحد أن يتمرن، تعمل التمارين على تعزيز لياقتك وتساعدك على أن تصبح أكثر لياقة، يوصى دائمًا بإجراء تمرين لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم من وجهة نظر خبراء الصحة".

أسرار اللياقة البدنية التي كشفت عنها

"يمكن للخضروات أن تفعل المعجزات، بالطبع الماء، كما أنني استهلكت الحبوب والفواكه ومنتجات الألبان والملح والسكر والكافيين والزيت باعتدال"، وفقا لريخا.

ما هي تغييرات نمط الحياة التي قمت بها؟

تنصح الفتاة الهندية: "لقد تخلصت من الوجبات السريعة وتناولت الأكل بطريقة صحية، من خلال النظام الغذائي وحده، تخلصت من كل مشاكلي التي واجهتها، وليس الوزن فقط، أستيقظ منتعشة، وأنا نشيطة طوال اليوم، وتحكمت في شهيتي، وصحتي العقلية أفضل بكثير، بشكل عام، صحتي وعافيتى تعمل بشكل جيد، لا يزال بإمكان المرء أن يجد العناصر الغذائية في الخضار، والحبوب ومنتجات الألبان، علينا أن نتحلى بالصبر ونتعلم الاسترخاء، ونتعلم كيفية تناول الأكل باعتدال وبشكل صحي".

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