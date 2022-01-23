10 فوائد صحية للبطاطا الحلوة.. تساعد على خسارة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

«البطاطا الحلوة» من الوجبات الخفيفة التي تبحث عنها ربات البيوت من أجل إعدادها في المنازل، خلال فصل الشتاء، إذ تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمغذيات، فضلا عن دورها مواجهة الأمراض الخطيرة، لذا تستعرض «هن» خلال السطور التالية أبرز فوائدها، وفق لـlacanadacarecenter.

فوائد البطاطا الحلوة للصحة العامة

- منع نقص فيتامين أ

البطاطا الحلوة تعد مصدرا طبيعيا وفيرًا لـ«بيتا كاروتين» وفيتامين أ، وتساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، وأي عدوى أخرى.

- تنظيم مستوى السكر في الدم

تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف الأساسية والمغنيسيوم الضرورية للوقاية من مرض السكري.

- تقلل من التوتر

تعتبر مصدرا للمغنيسيوم، إذ يرتبط نقصه بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، وبالتالي يمكن لها أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.

- الحماية من القرحة

تحتوي على مواد كيميائية تساعد في التئام الجروح والقروح في المعدة، وبالتالي يمكن أن يكون تناول البطاطا الحلوة علاج فعال ضد أنواع من القرحة.

- تحسن من الشعر والجلد

تحتوي على مستويات عالية من فيتامين «أ وجـ وهـ»، وكلها مفيدة في تعزيز صحة الجلد والشعر، وتعمل على إبطاء عملية الشيخوخة، مما يساعد على الاحتفاظ بمظهر شاب لفترة أطول.

- مفيدة للهضم

تحتوي على كميات كبيرة من الألياف، الضرورية في تعزيز عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد، وكذلك منع الإمساك.

- تنظم ضغط الدم

تحتوي على كميات كبيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما ضروري لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، كما أنها تساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- مهمة للنظر

تحتوي البطاطا الحلوة على كميات كبيرة من فيتامين أ وجـ وهـ المفيدة للنظر، فنقص فيتامين أ يؤدي إلى العمى الليلي والعمى الكلي وأيضا تشوه الشبكية.

- تساعد في الحفاظ على الوزن

تساعد الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد في الحفاظ على الوزن.

- تقوي الذاكرة

الخصائص المضادة للأكسدة هي التي تجعل البطاطا الحلوة عامل لتعزيز الذاكرة.

استشاري يوضح دور البطاطا في خسارة الوزن

تقول الدكتورة آمال فتحي استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، إن البطاطا الحلوة من النشويات المفيدة جدا لصحة الجسم، إذ تحتوي على معدل «جلايسيمي» قليل، وسعراتها الحرارية قليلة أيضًا، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتحتوي على فيتامين ب ونسبة كبيرة من فيتامين أ المهم للبشرة وجهاز المناعة وللرئة، مناسبة للاستخدام في الرجيم مع مراعاة طريقة طبخها.