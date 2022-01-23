مفاجآت طريفة في مسلسل «أبو العروسة 3».. «بدرية ومرزوق» إخوات من البيت للتصوير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسلسل «أبو العروسة».. واحدًا من الأعمال الدرامية التي تركت بصمتها المميزة على مدار السنوات القليلة الماضية، إذ أنه يناقش عدد من القضايا والمشكلات المجتمعية التي تتعرض لها العديد من الأسر المصرية، لكن في إطار بسيط يتحلى بالطابع الكوميدي الطريف.

وبالتزامن مع انتظار عرض أولى حلقات الجزء الثالث والجديد من مسلسل أبو العروسة، التقت «الوطن» في بث مباشر مع أصغر أبطاله وهما الطفلين يوسف وأمل حسام، الذين لعبا أدوار «مروزق» و«بدرية» أصغر أبناء أبطال العمل الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر.

مواقف طريفة خلف كواليس أبو العروسة

مواقف وكواليس طريفة كشف عنها كل من الشقيقين «يوسف وأمل» خلف تصوير العمل الدرامي الشهير، موضحين أن جميع أبطال العمل يتعاملون وكأنهم أسرة واحدة على أرض الواقع، وبشكل خاص بطلي العمل، الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، «إحنا بنتعامل كعيلة واحدة، وبقينا واخدين على بعض جدًا، ولما بيبقى في بريك بنقعد ناكل سوا، ونفضل مع بعض على طول».

نصائح سوسن بدر للطفل «يوسف»

«بتعاملني كوالدتي».. هكذا وصف الطفل يوسف حسام طبيعة علاقته بالفنانة سوسن بدر خلف الكواليس، إذ أنها تحرص دائمًا على تقديم النصائح له منذ صغره وحتى اليوم، «دايمًا تنصحني، وأنا صغير كانت تقولي أوعى تقعد على ِرجل حد أو تروح مع حد في حتة، لما كبرت النصايح اتغيرت شوية يعني مثلًا تقعد تقولي نقي صحابك اللي تصاحبهم، ولو أنت تعبان وحد إداك حاجة متاخدهاش منه».

فيما تكشف أمل حسام عن مدى الخوف الشديد للفنانة سوسن بدر عليها، أثناء تصوير العمل، موضحة أنها تعرضت فيما مضى لوعكة صحية، ومن ثم قررت الأخيرة تأجيل التصوير لحين تماثل الصغيرة للشفاء، «طنط سوسن مامتي التانية لما تعبت في الجزء الأول كانت واخداني على حجرها، وودتني للدكتور ووقفت التصوير قالت لهم البنت سخنة على رجلي لازم نوديها المستشفى».

أما عن طبيعة علاقة الطفل بالفنان سيد رجب، هي صداقة مصحوبة بالفكاهة من الدرجة الأولى، «أستاذ سيد طول التصوير نقعد نهزر سوا على طول بيضحكني».

كواليس اختيار الشقيقين للمشاركة في العمل

وكشف الطفل يوسف حسام، صاحب الـ15 عامًا، كواليس اختيار شقيقته للمشاركة معه في العمل، موضحًا أنه خلال عمل بروفة المشاركة عرض عليهم مشاركة شقيقته له في العمل، بتجسيد دور الشقيقة أيضًا، وذلك حتى يصبح التمثيل واقعي، «كنت رايح أعمل أوديشن فخدوني ومكانوش لسه جابوا بنات، فأنا كنت شايف إني مش هعرف أعمل الدور إني ليا أخت ونرخم على بعض، مكانش هيبقى حلو غير لما تبقى أختي فعلا، فقولت لأستاذ كمال منصور المخرج عايز أختي تطلع معايا عشان يطلع حلو بنفس الشكل».