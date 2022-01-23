أسباب نزلات البرد المستمرة.. أبرزها مناعة الجسم والتعامل مع المصابين

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فصل الشتاء وأيام الطقس البارد، يعاني الكثير من الأشخاص من التعرض لنزلات البرد بصورة متكررة، فما أن يبدأ الشخص في التعافي، تبدأ الأعراض في الظهور عليه مرة أخرى، وهو ما يجعل الكثير يتساءلون عن أسباب نزلات البرد المستمرة، التي تتسبب في خلق أزمات لأصحابها.

أسباب نزلات البرد المستمرة

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، في تصريحات إعلامية سابقة، عن أسباب تكرار نزلات البرد بشكل مستمر، التي تتمثل في عدة أسباب هي:

- ضعف مناعة الجسم.

- معاناة الشخص من الإصابة بالحساسية.

- عدم التزام البعض بالحصول على العلاج إلا وقت اللزوم.

وحسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بالصحة، أن هناك أسباب أخرى تكمن في بعض العوامل، مثل ميل الكثير من الأشخاص إلى البقاء في منازلهم خلال فصل الشتاء، فبالتالي يميل الهواء إلى أن يكون أكثر جفافًا بالداخل ويعمل على تجفيف الممرات الأنفية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

أيضًا يتكرر حدوث نزلات البرد عند استنشاق جزيئات فيروس الأنفلونزا سواء من خلال العطس أو السعال أو التحدث مع شخص مصاب بالبرد ومن ثم التعرض لجزيئات متطايرة من أنفاسه، أو لمس سطح ملوث لمسه شخص مصاب، وتشمل هذه المناطق مقابض الأبواب، والهواتف، ولعب الأطفال، والمناشف، وغيرها من الأسطح الأخرى، إذ يمكن للفيروس أن يعيش عليها لمدة تصل إلى ثلاث ساعات على الأسطح الصلبة والأيدي.

الفرق بين البرد والأنفلونزا

تعدد أسباب اختلاف الإصابة بالبرد عن الأنفلونزا، إذ أن البرد تتمثل أعراضه في السعال والرشح وقد ينتهي بعد بضعة أيام قليلة، فيما يصاحب الإصابة بالأنفلونزا، ارتفاع درجة حرارة الجسم، والشعور بآلام الحلق، ويستمر لفترة أطول، ويجب حينها استشارة طبيب مختص.