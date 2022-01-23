طريقة عمل كفتة الأرز.. بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن طريقة عمل كفتة الأرز، إذ هي من الأكلات اللذيذة وسهلة التحضير، ومكوناتها في غاية البساطة تعتمد على مقادير ليست مكلفة، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي طريقة عمل كفتة الأرز، التي يمكن اعتمادها كطبق رئيسي على المائدة، وخطوات عملها، على طريقة الشيف «نجلاء الشرشابي» مقدمة برنامج «على قد الإيد».

طريقة عمل كفتة الأرز

مقادير كفتة الأرز

لحمة مفرومة

دقيق الأرز «أو أرز مصري»

بصل مفروم

شبت مفروم

ثوم مهروس

كمون ناعم

فلفل احمر حار

كزبرة خضراء مفرومة

مقادير الكفتة

بقدونس مفروم

قرفة

ملح

زنجبيل

زيت للقلي

عصير طماطم

فلفل اسود

طريقة التحضير

طريقة عمل كفتة الأرز، تعتمد أولا على فرم البصل والكزبرة والشبت والبقدونس في الخلاط، ثم يضاف إليها دقيق الأرز، وفي حالة عدم توفر هذا النوع من الدقيق يمكن استبداله بالأرز المصري، لكن يجب أولا غسله جيدا وتصفيته من الماء وتجفيفه جيدا.

أضيفي بعد ذلك الفلفل الحار وتضرب جميع المكونات جيدا في الخلاط حتى تحصلي على مزيج ناعم، ثم أضيفي اللحمة في طبق وضعي عليها الزنجبيل والملح والقرفة والفلفل.

قومي بإضافة اللحمة المفرومة المتبلة لبقية المكونات الأخرى في الخلاط واخلطيهم جيدا.

احضري حلة بها زيت وضعيها على النار واضيفي بصل وثوم مهروس وقلبيها جيدا.

ضعي البهارات الملح والفلفل ثم أضيفي عصير الطماطم حتى الغليان. قومي الآن بتكوير الكفتة، من خلال وضع القليل من الزيت على راحة اليدين ومن ثم البدء في عملية التكوير.

بعد الانتهاء من تكوير الكفتة اقليها في الزيت، وقومي بإخراجها ثم أضيفيها للصلصة واتركيها على النار حتى الغليان وتقدم مع الأرز الأبيض.