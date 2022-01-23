الامارات | شاهد.. تلميذ سعودي يدخل المدرسة في أول يوم حضوري.. وردة فعل المعلم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تلميذ سعودي يدخل المدرسة في أول يوم حضوري.. وردة فعل المعلم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت كاميرا مراقبة بإحدى المدارس الإبتدائية في حائل، مشهداً وصف بالرائع لطالب بالصف السادس الابتدائي يسجد شكراً لله فرحاً بالعودة إلى مقاعد الدارسة، بعد انقطاع دام عامين.

لم يجد الطالب الصغير طريقة ليعبر بها عن مدى سعادته، أفضل من سجوده شكراً لله، حيث أمسك سجادة الصلاة في يده وسجد دون أن يراه أحد، ثم أعادها مكانها وحمل حقيبته متجها للصف ، ليفاجأ بأحد المعلمين خلفه.

ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، سعادة المعلم بالطالب بعد رؤيته له وهو يسجد، وأخذ يقبل رأسه.



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