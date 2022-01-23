الامارات | اختفاء النحل.. لغز يثير القلق في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء النحل.. لغز يثير القلق في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يثير اختفاء طوائف النحل في المغرب مؤخرا قلقا متزايدا، سواء في أوساط المربين أو المختصين بهذا المجال، في ظاهرة غير مسبوقة من شأنها التأثير سلبا على سلسلة تربية النحل وإنتاج العسل بالمملكة.



وبحسب تقرير لـ «سكاس نيوز» فقد أظهر التشخيص الذي أجرته النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل عدة أعراض ترتبط بهذه الظاهرة الجديدة، من بينها احتضان خلية النحل للملكة وبضع نحلات فقط، والاختفاء الكلي للشغالات المتخصصات في كل المهام داخل وخارج الخلية.

وقد استبعدت نتائج الاختبارات الأولية التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية، المعروف اختصارا بـ«أونسا»، فرضية أن يكون مرض يصيب النحل هو السبب في اختفائه .

وأبدى عدد من مربي النحل في المغرب مخاوفهم من استمرار اختفاء طوائفه، وما قد يعقبه من تداعيات على إنتاج العسل، وطالبوا بضرورة الإسراع في البحث عن السبل الكفيلة بالحد من تأثير ذلك على سلسلة تربية النحل بالمملكة، وهو مصدر دخل لأكثر من 36 ألف شخص حسب أرقام رسمية

ويقول عبد الله اجغل رئيس إحدى تعاونيات تربية النحل وإنتاج العسل، إنه لم يسبق له، على مدار 30 عاما من عمله في هذا المجال، معاصرة مثل هذه الظاهرة الغريبة، التي تسببت في أضرار مادية جسيمة لعدد من النحالة في مناطق مختلفة من المغرب.

ويشدد المتحدث الذي تضم تعاونيته أزيد من 4 آلاف خلية، أن استمرار اختفاء طوائف النحل من شأنه التأثير بشكل كبير على إنتاج العسل الطبيعي خلال الموسم المقبل، الذي ينطلق مع حلول شهر أبريل.

ومن جهة أخرى، تشير المستشارة الفلاحية في المركز الوطني للاستشارة الفلاحية مليكة إدمين، إلى أن العواقب الناتجة عن هذه الظاهرة الجديدة لن تقتصر على وثيرة إنتاج العسل فقط، بل ستتعداها لتشمل نظام التلقيح الطبيعي للنباتات، الذي قد ينعكس بشكل خطير على كمية وجودة إنتاج النباتات والأشجار المثمرة.

وأجرت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، زيارات ميدانية إلى حوالي 23 ألف خلية نحل بمختلف مناطق المملكة، للبحث عن الأسباب التي أدت إلى اختفاء طوائف النحل.

وأكدت «أونسا» أن النتائج الأولية للزيارات الميدانية قد خلصت إلى أن «اختفاء النحل ظاهرة جديدة تشمل بعض المناطق بدرجات متفاوتة».

وأضاف المكتب أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على خلايا النحل والحضنة، قد استبعدت أن يكون مرض معين وراء اختفاء النحل في بعض المناطق.

وأوضح «أونسا»، أن هذه الظاهرة قد سجلت أيضا في دول أخرى بأوروبا وأميركا وإفريقيا، حيث ارتبط ظهورها بوجود أسباب متعددة ومتداخلة بين ما هو متعلق بالظروف المناخية مثل قلة الأمطار، وبيئية كقلة الرعي، إلى جانب الظروف المرتبطة بالحالة الصحية للمناحل والطرق الوقائية المتبعة.

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