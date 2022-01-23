7 أطعمة احذري غسلها قبل الطهي.. منها الفراخ والكبدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على عكس المنتجات المعلبة، لا تتطلب بعض الأطعمة الغسيل قبل تناولها أو طهيها، وفي الواقع يكون القيام بذلك أكثر خطورة.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي لا يجب غسلها قبل الطهي، وفق ما ذكر موقع "mashed".

1. الديك الرومي:

غسل الديك الرومي لن يزيل البكتيريا فحسب، بل سينشرها تمامًا كما هو الحال مع الدواجن الأخرى.

2. المشروم:

إذا قومتي بغسل المشروم قبل وضعه في الثلاجة، فإن الرطوبة ستؤدي إلى فساده، وبمجرد غسلها سيكون من الصعب أيضًا الحصول على القوام المقرمش، لذا من الأفضل تنظيفه باستخدام فرشاة جافة أو بعض المناشف الورقية فقط.

3. المكرونة:

غسل المكرونة قبل الطهي يزيل النشا الذي يساهم على امتصاص الصلصة بشكل أكثر فعالية.

4. البيض:

يتم وضع مادة خاصة على البيض لحمايته من التلوث بالبكتيريا، لذا فإن غسله قبل الطهي يؤدي إلى تدمير هذه المادة.

5. الأسماك النيئة:

كما هو الحال مع الدواجن واللحوم النيئة، تجنبي غسل الأسماك النيئة لتقليل خطر انتشار البكتيريا في جميع أنحاء مطبخك.

6. السلطات المعبأة:

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، تم غسل العديد من السلطات المعبأة في أكياس، وكذلك المنتجات المقطعة مسبقًا والمعبأة مثل الجزر أو الكرفس، لذلك لا تحتاج إلى غسلها بعد الشراء وسيتم تصنيف هذه المنتجات على أنها جاهزة للأكل إذا تم بالفعل غسلها مسبقًا، وفي الواقع، يؤدي غسلها بمجرد عودتك إلى المنزل إلى زيادة فرص تلويثها بالبكتيريا التي قد تكون موجودة بالفعل على أسطح مطبخك.

7. الدواجن واللحوم النيئة:

بينما تعتقدين أن غسل الدجاج النيء وأنواع الدواجن الأخرى واللحوم قبل الطهي يساعد على تنظيف البكتيريا ودرء الأمراض المنقولة بالغذاء، فإن العكس هو الصحيح مع الدواجن، فإن الماء الذي تستخدمه لشطفها لا يكون شديد السخونة بما يكفي لقتل البكتيريا فعليًا، فالقيام بذلك يعيد فقط توزيع البكتيريا الضارة على أسطح مطبخك وربما جسمك، وعند تحضير أطعمة أخرى على نفس الأسطح، يتسبب التلوث المتبادل في الإصابة بالمرض.

وعلى غرار الأساس المنطقي لعدم غسل الدواجن النيئة، تنصح وزارة الزراعة الأمريكية بعدم غسل اللحوم النيئة مثل لحم البقر والضأن.

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