عند الإصابة بأوميكرون.. هل تختلف الأعراض حال عدم حصولك على اللقاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ ظهور متحور أوميكرون لفيروس كورونا، ويتفق خبراء الصحة حول العالم، على أنه يسبب أعراضًا أقل حدة عن المتحور دلتا والأصلي للفيروس.

لكن السؤال.. هل تختلف أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون حال عدم حصولك على اللقاح؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365 وفقا لموقع express البريطاني.

تقول دراسة أجريت في جنوب إفريقيا، إن المصابين بمتحور أوميكرون الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة أو لدخول المستشفيات أو الوفاة، مقارنةً بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.

وقارنت الدراسة، التي أجراها "المعهد الوطني للأمراض المعدية" في منطقة ويسترن كيب، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع حوالي 5100 مصاب بأوميكرون.

وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يعزى إلى خصائص متحور أوميكرون نفسه.

تحذير الصحة العالمية

من جانبه حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسو، من أن متحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كورونا "يبقى فيروساً خطراً" رغم أنه يتسبب بأعراض أقل شدة.

وقال: "رغم أن أوميكرون يسبب أعراضاً أقل خطورة من دلتا إلا أنه يبقى فيروساً خطراً خصوصاً للأشخاص غير المطعمين".

أعراض غير المطعمين عند الإصابة بأوميكرون

ووفقا لما توصل إليه الخبراء في الدراسة، فإن أعراض أوميكرون حتى لغير المطعمين، قد تتمثل في:

- التعب الشديد

- التهاب العضلات

- خدش بالحلق

- سعال جاف

وقد تحدث أعراض أخرى أقل شيوعا لغير المطعمين عند الإصابة، وتشمل:

- الغثيان.

- القيء.

- فقدان الشهية.

- التعرق الليلي.

- تورم الغدد.

ألم العضلات.

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