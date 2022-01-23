«أمهات في خطر».. مشروع جديد لتمكين السيدات الحوامل حديثًا

القاهرة - سمر حسين - ماما

تمكين المرأة المعيلة صحيًا وتحسين الوصول إلى الرعاية الملائمة، من أهم أهداف جمعية نهوض وتنمية المرأة، التي تسعى إلى تنفيذه منذ بداية عملها عام 1987.

وفي هذا الصدد، بدأت الجمعية في تنفيذ مشروع «أمهات في خطر»؛ بهدف تقديم الرعاية الصحية للنساء الحوامل الأكثر احتياجًا في منطقة مصر القديمة، وذلك للسيدات حديثي الزواج من ذوات الفترة العمرية من 21 إلى 38 عامًا، خلال فترة حملهن من الشهر الرابع حتى التاسع.

توفير الفحوصات الصحية الدورية لمتابعة مراحل الحمل

وذكرت الجمعية، في بيان، اليوم الأحد، أن من بين أهداف مشروع «أمهات في خطر»، تقديم الرعاية الطبية للسيدات خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، من خلال توفير الفحوصات الصحية الدورية لمتابعة مراحل الحمل والولادة في بيئة آمنة وصحية، إلى جانب علاجهن من أي مخاطر قد يتعرضن لها نتيجة مضاعفات الحمل.

كما يهدف المشروع، إلى توفير الأدوية اللازمة اللاتي يحتجن إليها نتيجة الفحص الطبي مع المقويات والفيتامينات الخاصة بالحمل، ومتابعة وتوثيق كل حالة أثناء فترة الحمل والولادة، بالإضافة إلى توفير التحاليل والأشعات التي قد تحتاجها السيدات الحوامل في هذه الفترة.

توضيح أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل

وقالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن المشروع لم يكتفِ فقط بتقديم الرعاية الطبية المتمثلة في الكشوف الطبية وتوفير الأدوية والتحاليل، ولكن يعمل على إمداد السيدات الحوامل المتزوجات حديثًا بالمعلومات اللازمة عن مرحلتي ما قبل الولادة وما بعدها مع كيفية التعامل مع المولود، مع توضيح أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وتوعيتهن بالأخطاء الشائعة أثناء الحمل والولادة، بالإضافة إلى تزويدهن بالمعلومات اللازمة حول أهمية استخدام وسائل تحديد النسل لتنظيم الأسرة، وتوعيتهن بالصحة الإنجابية.

وأضافت رئيس مجلس الجمعية، أنه نتيجة انتشار وباء كورونا يقوم المشروع بتنظيم دورة تدريبية للسيدات الحوامل المستفيدات من المشروع، حول الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا نتيجة انتشاره خلال هذه الفترة، ولأن النساء الحوامل من بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مما قد يؤثر على حملهن وصحة جنينهن، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة كل سيدة حامل مشاركة في الندوة، مع توزيع مواد وقائية ومطهرات عليهن بعد الانتهاء من الجلسة.