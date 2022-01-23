معجنات سهلة وسريعة من غير خميرة وفرن.. أبرزها «فرايد رولز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعشق الجميع المعجنات، فهي تتمتع بمذاق لذيذ، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، ويقبل على تناولها الجميع، بالإضافة إلى إمكانية التنويع في طرق تحضرها وحشوها بجميع الحشوات المختلفة، لذلك تقدم لك «هن» طرق جديد للمعجنات بدون فرن على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

مقادير العجينة

200 جرام دقيق 150 جرام ساور كريم، ويستبدل بزبادي أو قشطة 20 مللي، زيت 20 مللي حليب، 15 جرام بيكنج بودر ملح وماء في حالة الحاجة.

1ـ الحشوات بصل مكرمل بالمشروم.

المقادير

كيلو بصل أبيض نصف كيلو مشروم شرائح سكر أبيض 2 ورقة لورارشة جوزة الطيب ملح فلفل أسود زيت زبدة مرقة.

طريقة التحضير

يشوح البصل في الزبدة على نار متوسطة، ثم إضافة الملح والفلفل وجوزة الطيب وورق اللورا والسكر، يترك البصل على النار مع التقليب كل 5 دقائق حتى يحصل على اللون ذهبي، ضيفي المشروم وقلبي، ثم ضيفي قليل من المرقة ويقلب مع البصل على نار متوسطة حتى يتشرب البصل المرقة.

2ـ سبانخ بالجبنة

المقادير

2 كيس سبانخ جبنة قريش 2 كوب جبنة موزريلا، ملعقة كبيرة نعناع جاف، 2 ملعقة كبيرة سماق بودر ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

اخلطي في بولة المكونات جيدا مع النعناع والسماق وملح وفلفل أسود.

3ـ سجق بالخضار والجبنة

المقادير

نصف كيلو سجق كوب فلفل ألوان كوب بصل احمر مفروم 2 طماطم مكعبات صغيرةكوب زيتون 2 كوب ميكس جبن 2 كوب جبنة موزريلا ملح فلفل أسود.

طريقة التحضير

ضعي المكونات في بولة مع قليل من الزيت وملح وفلفل أسود ويقلب.

طريقة تحضير فرايد رولز

العجين

تخلط كل المكونات جيدا في العجان حتى تصبح العجينة متماسك بدون تلزيق، يمكنك إضافة قليل من الماء إذا لم تلم العجينة، ثم اتركي العجين يرتاح 15 دقيقة.

افردي العجينة بشكل مستطيل وضعي الحشوة المفضلة، ثم تلف رول وتقطع بالسكين وتحمر في طاسة ساخنة بها زيت، ويمكن أن ترص في صاج ويرش بالزيت، وتوضع في فرن ساخن 180 حتى السوا.

تقدم ساخنة مع بطاطس محمرة وطرشي وكاتشب ومايونيز.