3 أنواع من الجبن هي الأفضل لفقدان الوزن.. وأخرى ضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يحتوي الجبن على نسبة عالية من الكالسيوم ويقدم عديد من الفوائد الصحية للجسم، وذلك لأنه غني بالبروتينات والفوسفور، بالإضافة إلى يساعد في الهضم ويعزز صحة الأمعاء.

في إطار ذلك، نستعرض لكم أفضل أنواع الجبن الذي يساعد في زيادة الشعور بالشبع وإنقاص الوزن، والقضاء على الرغبة في تناول الطعام الغير الصحي، وأنواع الجبن التي تسبب زيادة الوزن، وفقا لما أورد موقع "timesofindia".

- الجبن القريش

يعد من أنواع الجبن الصحية، وذلك لأنه غني بالبروتين، إضافة إلى ينصح بتناوله للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن، إذ تحتوي قطعة من الجبن القريش على 163 سعرًا حراريًا فقط، وتوفر أيضًا 40 % من احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 12.

فضلا عن احتوائها على كمية وفيرة من الكالسيوم والفوسفور، ما يساهم في الحفاظ على صحة العظام.

- جبنة فيتا

نوع آخر من الجبن الصحي هو جبن الفيتا المصنوع من حليب الماعز أو الأغنام، ويمكن أن يكون خيارًا صحيًا لراغبي إنقاص الوزن، إذ يحتوي 28 جرامًا من جبنة الفيتا على 75 سعرًا حراريًا فقط، لكن يجب الحرص من الإفراط في تناول المياه بعد استهلاكه، نظرا لأنه غني بالصوديوم.

- جبن بارميزان

هو نوع آخر يمكنك تناوله بكميات صغيرة بأمان، إذ تحتوي ملعقة صغيرة من هذا الجبن على 21 سعرة حرارية، لذا من الأفضل أن تكون حريصا أثناء استهلاكها ولا تتناول أكثر من 1-3 ملاعق صغيرة مرة واحدة.

وصفات الجبن:

يمكنك إعداد عديد من الأطباق الشهية من الجبن القريش، كما تضاف جبنة الفيتا إلى المكرونة والسلطات ومذاقها لذيذ للغاية.

أما جبنة البارميزان تستخدم في صنع الريزوتو، والمكرونة، ووصفات المأكولات البحرية.

أسوأ أنواع الجبن:

بعض أنواع الجبن غير الصحية هي الجبن الأزرق، وجبن الماعز، والجبن الكريمي، وذلك لأنه لا تحتوي على كثير من السعرات الحرارية فحسب، بل تسبب زيادة الوزن، فلكل 28 جرام من الجبن الأزرق يحتوي على 100 سعرة حرارية، بينما تحتوي جبن الماعز على 103 سعرات حرارية.

وتحتوي جبنة الكريمة على 10 جرامات من الدهون و 99 سعرًا حراريًا لكل 28 جرامًا من الوجبة.

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