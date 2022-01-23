بإطلالة لامعة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار.. وهذا سعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم في أحدث ظهور لها، الذي شاركتها جمهورها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة جذابة ومميزة.

وظهرت في مجموعة من الصور ارتدت خلالها بدلة منقرشة لامعة باللونين الأبيض والفضي.

البدلة من ماركة bazic، والتي تعرض على الموقع الخاص بالماركة بسعر 3000 جنيهًا.

واختارت دنيا تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتفين، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا بالألوان الترابية، وأضفت للإطلالة جاذبية بتزيينها ببعض الإكسسوارات الفضية.