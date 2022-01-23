7 حيل تساعد جهازك الهضمي على العمل بسلاسة وتجنب مشاكله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني كثير من الناس من مشكلات في الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في عملية التمثيل الغذائي، وصعوبة هضم الطعام، ليتمكن الجسم من تحويل الطعام إلى طاقة تمكن أعضاء الجسم من القيام بوظائفها.

نستعرض هنا 7 طرق من شأنها أن تعزز الجهاز الهضمي ليعمل بسلاسة، وتجنب مشكلات الهضم، وفق ما ذكر موقع " رايت سايد".

1. النوم على جانبك الأيسر

الاستلقاء على الجانب الأيسر يسمح للطعام من معدتك بالمرور بسهولة إلى الأمعاء الدقيقة، كما أنه يعزز إطلاق إنزيمات البنكرياس المسؤولة عن تكسير الطعام، إضافة إلى أنه يقلل أيضًا من فرص المعاناة من الحموضة المعوية.

2. تناول الألياف والأطعمة المخمرة

تساعد الألياف في الحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة وطبيعية، فتحتوي معظم الأطعمة الغنية بالألياف على نسبة منخفضة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، ومن أبرز تلك الأطعمة الشوفان أو الفاصوليا أو الفاكهة، فيعدون مصادر جيدة للألياف.

والأطعمة المخمرة أيضا مفيدة للأمعاء، وتحسن بعض مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل أعراض متلازمة القولون العصبي، فتحتوي بعض أنواع الزبادي الأبيض العادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة للأمعاء.

3. تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها

الأطعمة الدهنية مثل الجبن أو البطاطس المقلية أو البيتزا يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ لعدة ساعات لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت ليهضمها الجسم، يمكن أن يؤدي هذا النوع من الطعام أيضًا إلى زيادة غازات المعدة أو التشنجات أو عسر الهضم، إضافة إلى أنه قد يؤثر أيضًا على قدرتنا على التركيز، لذلك من الجيد أن يكون لديك نظام غذائي متوازن يعتمد على الفاكهة والخضروات واللحوم الخالية من الدهون، ويشار إلى أن التوست من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الهضم لما يحتويه من نشا يساعد في علاج الإسهال.

4. تناول الطعام أثناء الجلوس

عندما نأكل أثناء المشي، فإننا نستهلك كميات أكبر من الطعام بسبب عدم تتبع الكمية التي نتناولها، وتفريغ المعدة بشكل أسرع، بينما عندما نأكل جالسين، تتحسن الدورة الدموية لدين، حتى الأكل في وضع القرفصاء له فوائد أكثر لأنه يخفف من ضغط الدم حول القلب ويتيح الهضم السليم للطعام.

5. الماء مفيد في حالات الإمساك

على الرغم من الاعتقاد السائد بأنه ليس من الجيد شرب الماء أثناء الوجبة، فإن هذا غير صحيح في الواقع، حيث يساعد الماء على تكسير الطعام الذي نتناوله حتى يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية اللازمة بشكل أفضل، كما يساعد على الهضم، وهو أيضًا مفيد جدًا إذا كنت تعاني من الإمساك، كما يمكن أن يؤثر شربه أثناء الوجبة أيضًا على حجم الحصة التي تتناولها.

6. تناول الطعام في ساعات محددة كل يوم

قد يؤدي تناول الطعام بشكل غير منتظم إلى زيادة العديد من المخاطر الصحية، وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، إذا كان جدولك مزدحمًا جدًا، فحاول تحضير وجباتك مسبقًا وتناول الطعام في نفس الساعات في العمل، فتحديد موعد تناول الوجبات يحدد ساعتنا الداخلية وستعرف أجسامنا فقط متى يفترض أن يحدث الهضم.

7. السيطرة على التوتر

إذا كنا مرهقين، فإن الجسم يشعر بالضغط ويبطئ عملية الهضم، ينتج عن ذلك انتفاخ أو تشنجات أو عسر هضم أو إمساك، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير معاكس وتسريع عملية الهضم، مما يؤدي إلى تكرار الذهاب إلى المرحاض.

وكذلك عندما نكون تحت ضغط كبير، قد نشهد زيادة أو نقصان في الشهية، كلاهما ليس مفيدًا لصحتنا، لذا حاول التأمل أو إعطاء الأولوية للأعمال المنزلية من يوم إلى آخر.