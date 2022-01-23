طبيب يضع روشتة للتعامل مع مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب من المصابين به اتباع نمط حياة صحي، يقلل من مضاعفات المرض، حيث أنه في حال إهمال الحالة الصحية وعدم الالتزام بتناول الأدوية يتعرض المريض لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد عبد القوي، أخصائي الغدد الصماء والسكري، إن هناك تزايد ملحوظ في حالات الإصابة بمرض السكري، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز العاشر عالميًا في حالات الإصابة، وأنها مرشحة للزيادة، مرجعًا ذلك إلى العادات الغذائية السيئة للمصريين.

- أعراض الإصابة بالسكري

وأوضح عبد القوي لـ"الخليج 365" أن هناك بعض الأعراض الرئيسية التي يتم على أساسها تشخيص الحالة بأنها مرض السكري، أهمها أن يشكو المريض من دخول الحمام بشكل متكرر، وأيضًا تكون شهيته دائمًا لكنه في نفس الوقت ينخفض وزنه.

- المضاعفات

هناك بعض المضاعفات يتعرض لها المريض حال عدم انضباط معدل السكر في جسده أو نتيجة لعدم الالتزام بتناول الأدوية، أوضحها عبد القوي، منها مشاكل في القلب والشبكية والقدم السكري، منوهًا إلى أن تلك المضاعفات قد تتفاقم وتصل إلى التأثير على الكلى.

- عادات يجب الابتعاد عنها

أشار عبد القوي إلى أن هناك بعض العادات التي يجب على مريض السكري الابتعاد عنها وهي:

- لابد من التوقف عن التدخين نهائيًا في أسرع وقت.

- ارتداء شراب في القدم حتى لا يصاب المريض بالقدم السكري.

- لابد من أن ينتظم المريض على العلاج.

- عدم التوقف عن المتابعة مع الطبيب بشكل دوري.

- عادات يجب الالتزام بها

هناك عادات يجب على المريض الالتزام بها، حرص "عبدالقوي" على توضيحها وهي:

- الالتزام بنظام حياة صحي ومعتدل.

- الانضباط في مواعيد تناول الأدوية.

- ممارسة مجهود بدني ورياضي بسيط .

- عادات غذائية ممنوعة

وحذر "عبد القوي" من أن هناك عادات غذائية يجب اجتنابها، لعدم حدوث أي مضاعفات، أبرزها:

- الإفراط في تناول السكريات.

- الإفراط في تناول أطعمة مليئة بالدهون.

- أكلات ينصح بها

أما عن العادات الغذائية الصحية للوقاية من المرض، ينصح "عبدالقوي" بتناول الأطعمة التقليدية، مشددًا على ضرورة أن يلحق المريض مع كل وجبة طبق سلطة كامل من الخضروات، وفي حالة أن يكون المريض طفلًا لابد من أن يتناول طعامًا صحيًا والامتناع عن الأكلات المحفوظة، لأنها تتسبب في حدوث مضاعفات، على أن يتبع نمطًا صحيًا مثل الرياضيين.