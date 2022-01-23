4 مواد من قلب مطبخك فعالة لعلاج الـ«سترتش ماركس» بعد الولادة.. أبرزها بياض البيض

القاهرة - سمر حسين - صحة

علامات التمدد أو الـ«سترتش ماركس»، كابوس تخشاه أغلب الأمهات في فترة الحمل، إذ تبدأ العلامات في الظهور مع اقتراب الأشهر الأخيرة من الحمل، والسبب في ذلك تمدد الجلد، وقلة الترطيب، وبدلا من اللجوء لاستعمال كريمات محتوية على كيميائية، يمكن استبدالها بمجموعة من الخلطات المنزلية، وتقدم «هن» أبرزها خلال التقرير التالي، وفقا للموقع الأمريكي «mustelausa».

استعمال الزيوت

تدليك البطن بالزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون وجوز الهند، إذ يعملان على علاج علامات التمدد والتشققات الناتجة عن الحمل والولادة، كل ما عليك فعله وضع القليل منه على راحة يديك والتدليك برفق على البطن، واتركيه لمدة دقيقتين، وكرري العملية من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع.

بياض البيض

بياض البيض غني بالبروتينات والبوتاسيوم وغيرها من العناصر المهمة التي تفيد وتغذي البشرة وتعمل على علاج علامات التمدد، إذ يعمل البروتين على جعل الجلد أكثر مرونة، في حين البوتاسيوم يوفر الترطيب الجيد للبشرة، والمغنسيوم يؤخر شيخوخة الجلد ويجعله أكثر نضارة.

احضري وعاء وضعي بداخله بياض بيضة وقلبيه حتى يصبح أشبه بالرغوة، ووزعيه على البطن واتركيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يجف، ثم يشطف بالماء الدافئ ويجفف برفق.

جل الصبار

جل الصبار حل سحري لعلاج علامات التمدد، كل ما عليك عمله وضع القليل من جل الصبار على البطن واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر، وينصح بتكرار الخطوات السابقة مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

العسل

العسل يحتوي على مواد فعالة في ترطيب البشرة، وبالتالي يساعد في التخلص من علامات التمدد المزعجة، أولا عليك وضع القليل من العسل على قطعة قماش، ومن ثم فرك المنطقة المحتوية على «سترتش ماركس» واتركيه حتى يجف تماما ثم اشطفيه بالماء الفاتر.